Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013

Redazione Avatar

di Redazione

27/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
image001.jpg

image002.png

image004.jpg

image007.png

image008.png

image006.jpg

foto.JPG



RV POSITIVO quadrato.jpg

Seguici su: cid:[email protected] cid:[email protected] cid:[email protected] instagram-logo.png

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 078 – 2013



Viadana, 27 luglio 2013 – La società Rugby Viadana srl ssd ha deciso di procedere ad un restyling del proprio direttivo senza per questo cambiare completamente pelle, ma cercando di allargare il più possibile la base del progetto sportivo che, negli anni, si è mostrato solido e di alto profilo. La necessità, oggi, è quella di ampliare il numero di appassionati per mantenere e valorizzare quanto di buono fatto fin qui ed inserire nuove idee, nuove risorse oltre alla dichiarata volontà di strutturarsi in modo lungimirante e soprattutto partecipato. Il rapporto con il territorio dovrà essere sempre più stretto e radicato, in linea con il processo già iniziato con l’inserimento in prima squadra di molti giovani provenienti dal settore giovanile.
Il patron Silvano Melegari abbandona la presidenza (dopo un legame durato 23 anni) per motivi legati principalmente ad impegni di lavoro sempre più pressanti oltre ai dissidi mai risolti con la Federazione Italiana Rugby. Con lui abbandona ruoli dirigenziali anche il fratello, Riccardo Melegari, delegato dal CDA a mantenere i rapporti di pubbliche relazioni per la stagione sportiva appena conclusa. Detto questo, il Gruppo ARIX (Arix, Tonkita, Abrax ed SGR) non farà mancare il proprio sostegno al club giallonero in termini di sponsorizzazione, legame alla cui base vige la grande passione per il Rugby da parte della famiglia Melegari.
Per la stagione iniziata ufficialmente il 1° luglio scorso, il controllo è stato assunto dall’amministratore unico Antonio Zanichelli che abbandona così il ruolo legato al campo come tecnico per un indirizzo prettamente dirigenziale, completando così la propria professionalità di una nuova esperienza. Al fianco dell’ex direttore generale prenderà corpo un gruppo di appassionati composto da profili che, con le diverse proprie personalità e competenze, hanno fortemente voluto garantire un futuro sereno al Club nonostante l’attuale momento economico e finanziario a livello generale appaia instabile. In particolare, per allargare la base dei soggetti coinvolti nella vita del Rugby Viadana verrà costituita una associazione non riconosciuta avente come scopo principale proprio quello di ampliare il coinvolgimento nella vita della società, degli appassionati e del territorio in genere, prospettando quelli che appaiono i primi passi per una solida e radicata public company. Verranno così coinvolte nuove forze, nuove energie, nuove idee: in questo modo il Rugby Viadana punta in modo deciso a cementare le proprie radici, incentivare un adeguato sviluppo e guardare avanti con serenità.







Viadana Rugby Logo

Alessandro Soragna

Addetto Stampa



Rugby Viadana Srl Ssd

Via L. Guerra, 12

46019 Viadana (MN) – Italy

Ph: + 39 0375 771216

Mob: +39 345 1720 537

Fax: + 39 0375 771217

www.rugbyviadana.it



Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.



This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI 2013/2014

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: IL CALENDARIO DELLECCELLENZA 2013/2014

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019