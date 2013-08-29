Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 081-2013
di Redazione
29/08/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 081 – 2013
Viadana, 29 agosto 2013 – A 48 ore dal primo test stagionale che si terrà sabato alle 17 a Rovigo, la squadra giallonera prosegue l’intensa attività fisica. “I ragazzi hanno lavorato molto e duramente – sottolinea il preparatore atletico Nik Superina -, chi si è presentato un po’ in ritardo di condizione il 29 luglio, ha sofferto maggiormente per colmare il gap con gli altri del gruppo con risultati generalmente soddisfacenti. In più – continua Superina – quest’anno abbiamo potuto inserire più rugby durante la preparazione in quanto abbiamo un anno di lavoro alle spalle e conosciamo meglio le nostre peculiarità. Il gruppo? Vedo sempre più unione, un qualcosa che va oltre il campo e che si consolida anche lontano dal rugby. Con queste premesse si forma una squadra che ha grande unità di intenti in cui i valori sono conosciuti e rispettati da tutti.
In mattinata il Rugby Viadana ha ricevuto la piacevole visita dell’ex CT azzurro Pierre Villepreux. “Mi ha impressionato l’evoluzione di questo club – sottolinea l’ex apertura di Brive e Tolosa – c’è un impianto sportivo di grande qualità ed una passione vera per il rugby. Sarà interessante vedere all’opera Viadana anche nel contesto europeo contro Bayonne, Grenoble e gli Wasps”.
Prosegue infine la campagna abbonamenti 2013/14 sottoscrivibili agli uffici del Rugby Viadana in via Learco Guerra 12, presso lo Stadio Zaffanella.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
ACCADEMIA, CONTRO ULSTER SI CHIUDE IL TOUR IRLANDESE
Articolo Successivo
VENERDI 30 TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO
Redazione