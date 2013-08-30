Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 082-2013
30/08/2013
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 082 – 2013
Viadana, 30 agosto 2013 – Il primo XV della stagione, disegnato dallo staff tecnico giallonero per il test di pre-campionato a Rovigo, conta sei innesti giunti questa estate per rinforzare il roster. Domani alle 17, Il Viadana scende in campo con il tallonatore Antonio Denti scelto come capitano di giornata in attesa di capire chi ricoprirà il ruolo di leader durante tutta la stagione. Ai suoi fianchi i piloni Cagna e Coletti e davanti a loro si presenta una seconda linea tutta sudafricana composta da Horn e Van Jaarsveld. Il pacchetto di mischia si completa con una terza che combina esperienza e ragazzi usciti dal settore giovanile con Pascu affiancato da Moreschi e Andrea Denti. Quest’ultimo è stato campione d’Italia Under 20 lo scorso anno proprio come Khyam Apperley che prende la maglia numero 9 mentre all’apertura si sistema Fenner. Conferme rispetto alla passata stagione nel triangolo allargato con Robertson estremo, Riccardo Pavan e Sintich alle ali, mentre al centro la coppia è inedita formata dai due “nuovi” Sanchez e Yakopo. Rowland Phillips: “Rovigo rappresenta un match impegnativo ed è perfetto per testare il nostro lavoro a questo punto della stagione. Dopo questa partita avremo elementi in più per giudicare molti aspetti legati alla squadra. Oltre a valutazioni di carattere fisico inerenti alla condizione, voglio vedere a che punto siamo con l’inserimento dei nuovi nelle nostre strutture di gioco. Ho visto grande impegno e apprezzo molto la volontà da parte dei ragazzi nel curare i dettagli, ora però si passa allo step successivo, ovvero proporre il nostro rugby in un contesto di gara con meccanismi da perfezionare sotto pressione”. Greg Sinclair: “Noto un buon atteggiamento da parte della squadra. Stiamo lavorando molto sulla fase d’attacco sfruttando anche il lavoro dello scorso anno in cui gran parte del gruppo ha preso forma. Abbiamo qualche leggero acciacco – continua il coach dei trequarti – e quindi potremo testare qualche soluzione nuova e vedere per più minuti la performance dei singoli”.
RUGBY VIADANA: Robertson; R. Pavan, Yakopo, Sanchez, Sintich; Fenner, Kh. Apperley; Pascu, And. Denti, Moreschi; Horn, Van Jaarsveld; Cagna, Denti (cap), Coletti. A disp.: Gatti, Marchini, Cenedese, Minari, Manuini, Bronzini, Ke. Apperley, N. Amadasi, Anello, G. Amadasi, Bigi, Manghi.
