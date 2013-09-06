Loading...

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 083-2013

Redazione Avatar

di Redazione

06/09/2013

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 083 – 2013



Viadana, 6 settembre 2013 – Secondo test per il Rugby Viadana che ospita allo Zaffanella i Lyons Piacenza. Kick off per le ore 17, arbitra il Sig. Stefano Pennè. Per la squadra allenata da coach Rowland Phillips si tratta della seconda partita stagionale nel contesto pre season, un’opportunità per vedere i gialloneri con una settimana in più nelle gambe e l’inserimento di qualche giocatore che a Rovigo non aveva preso parte al match perché leggermente acciaccato. Il triangolo allargato rimane lo stesso negli interpreti del XV iniziale sceso in campo al Battaglini, ma con una variante nelle posizioni dei tre trequarti che lo compongono. Si cambiano di posto, infatti, Sintich e Robertson con quest’ultimo che va ad estremo. Confermati i centri con Sanchez e Yakopo, trovano spazio invece in cabina di regia Keanu Apperley e Bronzini. La terza linea ritrova il metaman della passata stagione, Padrò che prende la maglia numero 8, mentre i flanker sono Andrea Denti e Pascu. Davanti a loro partono le due torri Horn e Minari, mentre in prima linea capitan Antonio Denti al tallonaggio è affiancato dai piloni Cenedese e Cagna. Al termine della partita il Rugby Viadana si presenta ai suoi tifosi a partire dalle 19,30 sempre all’interno dell’impianto sportivo viadanese, mentre lo staff tecnico renderà nota la scelta del capitano per la stagione 2013/14. Infine lunedì si completerà il roster giallonero con l’arrivo di Chris Du PLessis.

RUGBY VIADANA: Robertson; Sintich, Yakopo, Sanchez, R. Pavan; Keanu Apperley, Bronzini; Padrò, Andrea Denti, Pascu; Horn, Minari; Cagna, Antonio Denti (cap), Cenedese.
A disp.: Gatti, Coletti, Marchini, Manuini, Pelizzari, Righi, Fenner, Pizarro, Anello, N. Amadasi, G. Amadasi, Bigi, Manghi, Gennari.



