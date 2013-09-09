Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 084-2013
di Redazione
09/09/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 084 – 2013
Viadana, 9 settembre 2013 – Inizia la settimana che porta all’ultimo test pre-campionato con il Rugby Viadana impegnato nella sfida casalinga di venerdì (kick off alle ore 19) con il Marchiol Mogliano. I gialloneri affrontano l’impegno con una consapevolezza in più, ovvero, il capitano della stagione sarà Gabriel Pizarro, come annunciato da coach Rowland Phillips sabato sera durante la presentazione ufficiale della squadra. “Sono onorato – sottolinea il trequarti centro di San Juan (ARG) –, è una responsabilità grande a cui farò fronte con tutto me stesso perché voglio e devo ripagare la fiducia che è stata riposta in me da parte di tutto l’ambiente. Ci attende una stagione lunga e molto importante e quindi dovremo affrontarla con determinazione e spirito di sacrificio, per questo avremo bisogno ancora del calore dei nostri tifosi che già l’anno scorso hanno fatto sentire la loro presenza con continuità e passione. Infine ci tengo a sottolineare – continua capitan Pizarro – l’importanza dei nostri giovani. Proprio sabato sera abbiamo visto la loro qualità durante la partita e la loro presenza per festeggiare lo scudetto vinto lo scorso anno ne è un’ulteriore conferma. Una vittoria che rappresenta un passaggio fondamentale per questi ragazzi che oggi vivono il salto in prima squadra con maggiore confidenza”.
E’ giunto stamani allo stadio Zaffanella, Christoffel Johannes Du Plessis, terza linea potente che va a completare il roster del Rugby Viadana 2013/14. Già giallonero juniores, l’atleta è nato a Keimoes (SAF) il 25 gennaio 1989. Di formazione italiana, Du Plessis è alto 195 cm per 114 kg. “Sono molto soddisfatto per questa soluzione. La mia esperienza italiana è iniziata a Viadana anche se nell’Under 20 – sottolinea Chris -. Il pubblico è caldo e l’ambiente è perfetto per crescere. Il mio obiettivo è quello di trovare uno spazio importante in questa squadra”. Du Plessis è già all’opera con i nuovi compagni di squadra con cui alle 16 ha svolto la prima seduta di allenamento presso il centro Lavadera.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
CONSIGLIO FEDERALE A PARMA IL 13 E 14 SETTEMBRE
Articolo Successivo
DOPPIO RADUNO AZZURRO PER LA FEMMINILE DAL 20 AL 22 SETTEMBRE
Redazione