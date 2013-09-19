Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 089-2013
di Redazione
19/09/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 089 – 2013
Viadana, 19 settembre 2013 – Prende forma il primo Rugby Viadana della stagione 2013-14. L’esordio giallonero è fissato per sabato alle 16 alla “Canalina” di Reggio Emilia con lo staff tecnico che ha già scelto il XV iniziale. “C’è voglia da parte di tutto l’ambiente di tornare alle partite ufficiali – commenta coach Rowland Phillips – abbiamo entusiasmo e grandi stimoli per riprendere a correre, lottare e cercare di migliorare. Con Robertson indisponibile perché impegnato con la nazionale Seven e qualche piccolo acciacco, abbiamo raggiunto un equilibrio di squadra dettato anche dai tre test che abbiamo disputato e che ci hanno consegnato indicazioni importanti. La partita con Reggio non sarà certo semplice perché l’esordio in campionato porta sempre in dote numerose insidie che dovremo saper valutare nel miglior modo possibile. Affrontiamo una formazione rinnovata che avrà l’intento di fare bene davanti al proprio pubblico”. La sfida sarà arbitrata dal Sig. Iordanescu (FRR).
RUGBY VIADANA: 15 Sintich; 14 Fenner, 13 G. Pavan, 12 Pizarro (cap), 11 R. Pavan; 10 Ke. Apperley, 9 Bronzini; 8 Padrò, 7 And. Denti, 6 Pascu; 5 Horn, 4 Minari; 3 Coletti, 2 Ant. Denti, 1Cenedese. A disp.: Bigi, Greco, Cagna, Van Jaarsveld, Pelizzari, Kh Apperley, Sanchez, G. Amadasi.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
I CAMPIONI D'ITALIA RICEVONO LA CAPITOLINA ALL'ESORDIO
Articolo Successivo
ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI
Redazione