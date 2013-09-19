Loading...

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 089-2013

19/09/2013

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 089 – 2013





Viadana, 19 settembre 2013 – Prende forma il primo Rugby Viadana della stagione 2013-14. L’esordio giallonero è fissato per sabato alle 16 alla “Canalina” di Reggio Emilia con lo staff tecnico che ha già scelto il XV iniziale. “C’è voglia da parte di tutto l’ambiente di tornare alle partite ufficiali – commenta coach Rowland Phillips – abbiamo entusiasmo e grandi stimoli per riprendere a correre, lottare e cercare di migliorare. Con Robertson indisponibile perché impegnato con la nazionale Seven e qualche piccolo acciacco, abbiamo raggiunto un equilibrio di squadra dettato anche dai tre test che abbiamo disputato e che ci hanno consegnato indicazioni importanti. La partita con Reggio non sarà certo semplice perché l’esordio in campionato porta sempre in dote numerose insidie che dovremo saper valutare nel miglior modo possibile. Affrontiamo una formazione rinnovata che avrà l’intento di fare bene davanti al proprio pubblico”. La sfida sarà arbitrata dal Sig. Iordanescu (FRR).
RUGBY VIADANA: 15 Sintich; 14 Fenner, 13 G. Pavan, 12 Pizarro (cap), 11 R. Pavan; 10 Ke. Apperley, 9 Bronzini; 8 Padrò, 7 And. Denti, 6 Pascu; 5 Horn, 4 Minari; 3 Coletti, 2 Ant. Denti, 1Cenedese. A disp.: Bigi, Greco, Cagna, Van Jaarsveld, Pelizzari, Kh Apperley, Sanchez, G. Amadasi.





