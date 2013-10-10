Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 095-2013
di Redazione
10/10/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 095 – 2013
Amlin_Challenge_Cup_Logo_fc_rgb_Land.jpg
Viadana, 10 ottobre 2013 - Inizia il countdown per il ritorno dei leoni gialloneri in Europa. L’esordio nell’Amlin Challenge Cup 2013/14 riporta il club viadanese all’interno dei grandi palcoscenici continentali, ma la prima tappa è allo Stadio Zaffanella, sabato alle 15. Il Rugby Viadana, inserito nella pool 4, affronta all’esordio i London Wasps. Le due formazioni si incrociano per la prima volta, i londinesi rappresentano un vero e proprio spauracchio per le squadre italiane (non avendo mai perso), mentre il club di via Learco Guerra, nel contesto della competizione, ha firmato 11 successi, 738 punti ed 80 mete, bottino raccolto in 34 partite disputate. “ Ritorniamo a respirare i profumi del grande rugby internazionale – sottolinea Antonio Zanichelli, Amministratore Unico del Rugby Viadana – e non ci poteva essere sfida migliore per sottolineare il nostro rientro nelle competizioni ERC, i Wasps sono uno dei club più prestigiosi per storia e palmarès. Due Heineken Cup, una Challenge e sei Premiership vinte, sono un biglietto da visita che merita grande rispetto, ma non abbiamo certo l’intenzione di recitare per questo il ruolo della vittima sacrificale”. Viadana arriva alla gara con l’infortunio del pilone destro Jack Gilding, operato ieri mattina alla mano sinistra (stop stimato sui 55/60 giorni), ma con il giusto atteggiamento da parte della squadra. “Stiamo cercando di scegliere la formazione – sottolinea coach Rowland Phillips -, ma i giocatori ci stanno mettendo in difficoltà per l’intensità e per l’applicazione con cui affrontano ogni sessione di lavoro in preparazione alla gara. E’ una grande occasione e stanno dimostrando di vivere al meglio questa importante vigilia”. La terna arbitrale è francese ed è composta dal Sig. Cardona, coadiuvato dai giudici di linea Blondel e Zitouni, mentre il quarto uomo sarà il Sig. Roscini di Milano.
Biglietteria aperta dalle ore 13: ingresso intero 15€, ridotto 5€, gratis under 16.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
AUSTRALIA, ECCO I 32 WALLABIES CHE SFIDERANNO L'ITALIA A TORINO
Redazione