Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 096-2013
di Redazione
11/10/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 096 – 2013
Amlin_Challenge_Cup_Logo_fc_rgb_Land.jpg
Viadana, 11 ottobre 2013 – Sono state ufficializzate le due formazioni che domani alle 15 daranno vita alla riapertura dei cancelli dello Stadio Zaffanella al grande rugby internazionale. Una sfida tutta in giallonero tra Rugby Viadana e London Wasps targata pool 4 Amlin Challenge Cup, con Pizarro e soci che firmano la 35a presenza nell’ambito della prestigiosa competizione ERC. Il club viadanese desidera inoltre stringersi attorno alla famiglia Cigarini in un momento così difficile, la scomparsa del giovane Alberto sarà ricordata su tutti i campi italiani con un minuto di silenzio.
Rugby Viadana: Kaine Robertson; Anthony Michael Fenner , Gilberto Pavan, Gabriel Pizarro, Daniel Rudolf Yakopo; Keanu John Apperley-Iti (c), Giorgio Bronzini; Giulio Cenedese , Antonio Denti, Riccardo Cagna , Ruahan Van Jaarsveld, Joubert Prinsloo Horn, Liviu Pascu, Andrea Barbieri, Gonzalo Padro’.
A disp.: Luca Bigi , Luca Marchini, Marco Coletti, Matteo Minari, Christoffell Johannes Du Plessis , Pietro Travagli, Juan Pablo Sanchez, Nicola Sintich.
London Wasps: Thomas Bell; Christian Wade, Ben Jacobs, Chris Bell (c), William Helu; Joe Carlisle, Joe Simpson; Simon McIntyre, Tom Lindsay, William Taylor, James Cannon, Kearnan Myall, Ed Jackson, Guy Thompson, Nathan Hughes.
A disp.: Neil Cochrane, Ricky Reeves, Taione Vea, Esteban Lozada, Sam Jones, Jack Winter-Moates, Andy Goode, Charlie Hayter.
Arbitro: Laurent Cardona (France).
Giudici di linea: Arnauld Blondel (France), Mourad Zitouni (France).
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
RETTIFICA PETRARCA RUGBY
Articolo Successivo
[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: FFOO V LAZIO
Redazione