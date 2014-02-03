Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 10 - 2014
di Redazione
03/02/2014
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA
n.10 – 2014
Casella di testo: Viadana, 3 febbraio 2014 Continua l'opera di
consolidamento che la società Rugby Viadana svolge per mantenere ben salde
le basi ed ampliare il proprio "abbraccio" al territorio. Una condivisione
di valori, progetti ed ideali, ma soprattutto un punto di vista sempre
positivo sia sul presente che sul futuro coinvolgendo sport e competitività
aziendale in una sinergia vincente. Con questi presupposti si consolida e
fortifica il sodalizio tra il club rivierasco e BPR Group, l'azienda di
Moglia che ha già dato dimostrazione di credere nei principi dello sport e
del rugby in particolare, conferma questa volontà rinnovando la propria
presenza all'interno della famiglia giallonera. Le due realtà sono
profondamente unite da quel dinamismo che le proietta come modelli di
riferimento nei rispettivi "campi" di pertinenza. Il Rugby Viadana ci tiene
pertanto a ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che dimostrano
interesse e volontà di partecipazione alla vita del club viadanese, che
mette al centro
Rugby Viadana_BPR Group.jpg
Alessandro Soragna
Ufficio Stampa/Comunicazione
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
Mobile: +39 345 1720537
Skype: alessandro.soragna.12
http://www.rugbyviadana.it
Articolo Precedente
[news] VEA FEMI-CZ: VENDUTI MILLE BIGLIETTI PER LA FINALE DI SABATO
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 10 - 2014
Redazione