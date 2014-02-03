Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 10 - 2014
di Redazione
03/02/2014
COMUNICATO STAMPA n. 10 - RUGBY VIADANA
Viadana, 3 febbraio 2014
Continua l'opera di consolidamento che la società Rugby Viadana svolge per mantenere ben salde le basi ed ampliare il proprio "abbraccio" al territorio. Una condivisione di valori, progetti ed ideali, ma soprattutto un punto di vista sempre positivo sia sul presente che sul futuro coinvolgendo sport e competitività aziendale in una sinergia vincente. Con questi presupposti si consolida e fortifica il sodalizio tra il club rivierasco e BPR Group, l'azienda di Moglia che ha già dato dimostrazione di credere nei principi dello sport e del rugby in particolare, conferma questa volontà rinnovando la propria presenza all'interno della famiglia giallonera. Le due realtà sono profondamente unite da quel dinamismo che le proietta come modelli di riferimento nei rispettivi "campi" di pertinenza.
Il Rugby Viadana ci tiene pertanto a ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che dimostrano interesse e volontà di partecipazione alla vita del club viadanese, che mette al centro della propria attività la crescita dei giovani in un contesto sano e divertente sempre alla ricerca del giusto equilibrio per fornire un contributo costante fatto di passione, emozioni e voglia di primeggiare.
BPR Group riprogetta il sistema di produzione e l’area logistica delle aziende, attraverso un metodo unico e innovativo. Un percorso di reingegnerizzazione che BPR Group compie in tre step, ai quali corrispondono le nostre tre Business Unit:
- BPR CONSULENZA: Monitoraggio dei processi e rilevazione delle criticità, proposte metodologico-organizzative in ottica Lean Organization;
- BPR ENGINEERING: Progettazione e realizzazione di sistemi di automazione per risolvere le problematiche individuate nei processi analizzati;
- BPR FORMAZIONE: Formazione operativa e affiancamento con percorsi strutturati sul campo.
In BPR Group capacità consulenziale, competenze tecniche e formative si supportano e completano a vicenda.
Un approccio integrato e una visione d’insieme che consentono al cliente di adottare la soluzione ottimale perché già testata e costruita da BPR Group sulla base delle esigenze specifiche.
Scopo di BPR Group è aumentare la competitività delle aziende, riducendo gli sprechi in termini di tempo e costi ed elevando il livello qualitativo e quantitativo dei prodotti.
Per ulteriori informazioni:
www.bprgroup.it/
Alessandro Soragna
Ufficio Stampa/Comunicazione
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
http://www.rugbyviadana.it
