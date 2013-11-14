Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 102-2013
di Redazione
14/11/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 102 – 2013
Nella foto di Martina Sofo, Nik Superina è festeggiato da Leonero dopo la Finale del Trofeo Eccellenza dello scorso anno.
Viadana, 14 novembre 2013 – Mese particolare per il Rugby Viadana che, alla sosta per il “Novembre internazionale”, ha aggiunto anche il turno di riposo. Situazione che si traduce in 27 giorni senza partite tra il match giocato con la Capitolina e l’incontro che si terrà il 30 a Viadana contro le Fiamme Oro, sfida valevole per la settima giornata di campionato. Un lungo periodo che permette di guadagnare tempo rispetto agli infortuni di Gilding e Yakopo e di perfezionare la condizione fisica per gli importanti impegni alle porte, visto che dicembre si aprirà con il doppio confronto con Bayonne. “Siamo contenti - sottolinea Niklas Superina, preparatore atletico del Rugby Viadana – perché in queste tre settimane abbiamo svolto un lavoro atto a riprendere e consolidare la preparazione atletica estiva. E’ a tutti gli effetti di una sorta di “mini pre season” con tanto di test per monitorare lo stato di forma dei singoli e soprattutto per avere un’idea chiara della situazione a livello generale. Abbiamo caricato molto, ma in modo funzionale al momento della stagione, ovvero un lavoro mirato che ci consentirà l’innalzamento dei ritmi di gioco. Quanto fatto l’anno scorso – conclude Superina – rappresenta una base ottimale per programmare il resto della stagione perché c’è un buon feeling tra staff ed atleti, loro conoscono bene i nostri metodi e noi abbiamo un quadro molto dettagliato delle capacità atletiche dei singoli”.
Ferma la prima squadra i riflettori si accendono sul settore giovanile con il mini rugby impegnato domenica a Mantova (Under 6, 8, 10, 12), mentre le due squadre under 14 saranno allo Zaffanella contro Valle Camonica e Brescia Junior. L’under 16 giallonera si confronterà in casa con il Calvisano, mentre la “18” andrà in Liguria a sfidare il CUS Genova.
Alessandro Soragna
Ufficio Stampa/Comunicazione
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
Mobile: +39 345 1720537
Skype: alessandro.soragna.12
http://www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
PARISSE: "MISCHIA E TOUCHE PER TENERE FIJI SOTTO PRESSIONE"
Articolo Successivo
BRUNEL: "CONTRO FIJI MI ASPETTO RISPOSTE DIVERSE DA SABATO SCORSO"
Redazione