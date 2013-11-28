Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 103-2013
di Redazione
28/11/2013
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 103 – 2013
Viadana 28 Novembre 2013 - Ritorna l’Eccellenza allo Stadio Zaffanella di Viadana alle ore 15.00, il Rugby Viadana padrone di casa sfida le Fiamme Oro di coach Pasquale Presutti, reduci dalla vittoria del 2 Novembre in casa contro il Petrarca Padova. L’incontro sarà diretto dal Sig. Rizzo di Ferrara coadiuvato dai Giudici di Linea Rossi di Piacenza e Bertelli di Ferrara. Quarto Uomo Mezzetti di Parma.
Il Rugby Viadana schiera: 15 Robertson 14 Fenner 13 G.Pavan 12 Pizarro © 11 R.Pavan 10 Apperley Keanu 9 Travagli 8 Padrò 7 Du Plessis 6 Pascu 5 Horn 4 Van Jaarsveld 3 Coletti 2 Bigi 1 Cenedese. A disposizione: 16 Gatti 17 Cagna 18 Greco 19 Moreschi 20 Pelizzari 21 Apperley Khyam 22 Sanchez 23 Sintich.
