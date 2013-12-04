Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 105-2013
di Redazione
04/12/2013
Da: Rugby Viadana - Addetto Stampa [mailto:[email protected]]
Inviato: sabato 30 novembre 2013 18:58
A: '[email protected]'
Oggetto: Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 104-2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 105 – 2013
FOTO ROKOCOKO-SPEDDING-FENNER
TERZO TURNO DI CHALLENGE CUP, AVIRON BAYONNAIS VS RUGBY VIADANA
Viadana 4 Dicembre 2013- Il Rugby Viadana si rituffa in Challenge Cup affrontando in trasferta i francesi dell Aviron Bayonnais, formazione di altissimo livello sotto tutti i punti di vista che vanta tra le proprie file, vere e proprie star del rugby mondiale come l’ ex All Black Joe Rokocoko, i sudafricani Sam Gerber (centro) e Scott Spedding (estremo) e la seconda linea ex capitano di ACT Brumbies ed Australia Mark Chisholm.
Rispetto alla partita di sabato scorso contro le Fiamme oro saranno 7 i cambi nella formazione giallo nera : Coletti da pilone destro passa a sinistro dando spazio a Riccardo Cagna con la maglia numero 3.
Un cambio anche in seconda con Minari che sostituisce Horn mentre la terza linea viene completamente rivoluzionata , dentro i 2 flanker casalaschi Moreschi e Andrea Denti con Marco Pelizzari numero 8.
Mediana e centri rimarranno immutati, con le due coppie Travagli- Keanu Apperley e Pizarro-Gilberto Pavan.
Riccardo Pavan passa ad estremo al posto di Robertson,alle ali Sintich ed il confermato Tony Fenner.
In panchina andranno: Antonio Denti, Greco, Cenedese, Horn, Barbieri, Khyam Apperley, Robertson e Sanchez.
RUGBY VIADANA: 15 R.Pavan 14 Sintich 13 G.Pavan 12 Pizarro 11 Fenner 10 Keanu Apperley 9 Travagli 8 Pelizzari 7 Denti A. 6 Moreschi 5 Minari 4 Van Jaarsveld 3 Cagna 2 Bigi 1 Coletti.
A disposizione: 16 Denti A. 17 Greco 18 Cenedese 19 Horn 20 Barbieri 21 Khyam Apperley 22 Robertson 23 Sanchez
Kick off Venerdi 6 Dicembre, ore 20 allo stadio Jean Dauger di Bayonne, Paesi Baschi Francesi.
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
http://www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI IX TURNO
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: ALBUM DI FIGURINE
Redazione