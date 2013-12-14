Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 107-2013
14/12/2013
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 107 – 2013
VIADANA 19 – 80 BAYONNE
Viadana, 14/12/2013- Pesante sconfitta in Casa nel quarto turno di European Challenge Cup, il risultato di 80 a 19 in favore del Bayonne dice tutto.
Bayonne superiore in tutte le fasi di gioco, dominante in mischia e straripante sui Tre quarti. Viadana rimane in partita solo nei primi 20 minuti di gioco con 2 belle segnature, la prima di Padrò e la seconda di Yakopo al secondo sigillo in coppa dopo quello di Grenoble. Terza segnatura giallo-nera segnata da Gianmarco Amadasi al 7 Minuto del secondo tempo.
Tutto il resto è un monologo di marca basca.
Fenner Lascia. L’inglese Anthony Fenner ha deciso di rescindere il contratto che lo legava al Rugby Viadana con effetto immediato.
A lui vanno i migliori auguri da parte del Club.
Tabellino: 6’Meta Rouet Tr. Bustos Moyano, 15’Meta Padrò, 21’Meta Yakopo Tr. Sanchez, 24’Meta Fuster Tr. Bustos Moyano 25’Giallo Padrò, 27’Meta Fonua, 32’ Meta Fa’aoso, 35’Meta Van Rensburg, 40’Meta Roumieu. Secondo Tempo: 5’Meta Fernandez, 7’Meta Amadasi Tr. Sanchez, 8’Meta Bustos Moyano Tr. Belie 19’ Meta Bustos Moyano Tr. Belie, 23’Meta Fa’aoso Tr. Belie 28’ Meta Ugalde Tr. Belie 34’ meta Rokocoko Tr. Belie
Viadana.
15.
Panchina: 16.
Bayonne.
15. Scott Spedding 14. Martin Bustos Moyano 13. Joe Rokocoko 12. Manu Ahotaeiloa (53’ Lovobalavu) 11. Bastien Fuster 10. Santiago Fernandez
9. Guillaume Rouet (41’ Belie) 8. Opéti Fonua (31’ Haare) 7. Julien Puricelli 6. Jean Monribot 5. Mark Chisholm (41’Senekal) 4. Lisiate Fa’aoso 3. Nemiah Tialata (53’ Muller) 2. David Roumieu (53’ Etrillard) 1 JC Van Rensburg (Iguiniz)
Panchina: 16. Anthony Etrillard 17. Aretz Iguiniz 18. Gert Muller 19. Dewald Senekal 20. Jean-Jo Marmouyet 21. Mathieu Belie 22. Gabi Lovobalavu 23. Matthieu Ugalde
Man of the match: Martin Bustos Moyano
Spettatori: 850
