Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 108-2013

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2013

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 108 – 2013



Viadana, 19/12/2013- Ottava giornata d’Eccellenza sabato pomeriggio all’ Acquacetosa di Roma, il Rugby Viadana torna in campionato con parecchi cambi rispetto alla formazione reduce dalla sconfitta in casa contro i francesi del Bayonne.

Conferme per Kaine Robertson nel ruolo di estremo e Juan Pablo Sanchez mediano d’apertura, torna capitan Pizarro come primo centro, slittano quindi Gilberto Pavan a secondo e Daniel Yakopo all’ala. Bronzini rimpiazza Travagli in mediana mentre in terza linea Barbieri cede la maglia numero 7 a Chris Du Plessis. Horn-Minari in seconda ed infine Riccardo Cagna sostituisce Marco Coletti come pilone destro.



L’incontro sarà diretto dall’arbitro Traversi di Rovigo. Calcio d’inizio alle 14:00.



Viadana.

15. Kaine Robertson 14. Gianmarco Amadasi 13. Gilberto Pavan 12. Gabriel Pizarro ©11. Daniel Yakopo 10. Juan Pablo Sanchez 9. Giorgio Bronzini 8. Gonzalo Padrò 7. Chris Du Plessis 6. Liviu Pascu 5. Joubert Horn 4. Matteo Minari 3. Riccardo Cagna 2. Antonio Denti 1. Giulio Cenedese

Panchina: 16. Bigi 17. Greco 18. Marco Pelizzari 19. Ruahan Van Jaarsveld 20 Moreschi 21. Apperley Khyam 22 Nicola Sintich 23. Marco Antonio Gennari.








