Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 108-2013
di Redazione
19/12/2013
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 108 – 2013
FOTO JACK DUKE-DANIEL YAKOPO
Viadana, 19/12/2013- Ottava giornata d’Eccellenza sabato pomeriggio all’ Acquacetosa di Roma, il Rugby Viadana torna in campionato con parecchi cambi rispetto alla formazione reduce dalla sconfitta in casa contro i francesi del Bayonne.
Conferme per Kaine Robertson nel ruolo di estremo e Juan Pablo Sanchez mediano d’apertura, torna capitan Pizarro come primo centro, slittano quindi Gilberto Pavan a secondo e Daniel Yakopo all’ala. Bronzini rimpiazza Travagli in mediana mentre in terza linea Barbieri cede la maglia numero 7 a Chris Du Plessis. Horn-Minari in seconda ed infine Riccardo Cagna sostituisce Marco Coletti come pilone destro.
L’incontro sarà diretto dall’arbitro Traversi di Rovigo. Calcio d’inizio alle 14:00.
Viadana.
15.
Panchina: 16. Bigi 17. Greco 18. Marco Pelizzari 19. Ruahan Van Jaarsveld 20 Moreschi 21. Apperley Khyam 22 Nicola Sintich 23. Marco Antonio Gennari.
