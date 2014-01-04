Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 110-2013
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 110 – 2013
Viadana, 03/01/2014 - Lunedì 6 Gennaio va in scena il 38° derby lombardo (kick-off alle 15) allo stadio Zaffanella di Viadana. Il confronto tutto giallonero tra la formazione allenata da coach Phillips ed il Calvisano è senza dubbio uno dei motivi di maggiore interesse della nona giornata visto che le due compagini sono divise in classifica da un solo punto e sono entrambe lanciate nella rincorsa alla capolista Rovigo. Il bilancio degli scontri diretti vede un leggero vantaggio per la formazione bresciana con 18 successi contro le 16 vittorie di Viadana che però ha fatto proprie entrambe le sfide dello scorso anno. Allo Zaffanella sono maturati inoltre i tre pareggi che aumentano il fascino della sfida. L'arbitro designato è il Signor Carlo Damasco di Napoli coadiuvato dai giudici di linea Rizzo di Piacenza e Bertelli di Ferrara. La formazione scelta per affrontare il XV calvino è composta da un triangolo allargato che vede in Robertson l'estremo mentre Yakopo e Riccardo Pavan si posizionano alle ali. La coppia di centri è quella collaudata con capitan Pizarro e Gilberto Pavan. In cabina di regia la maglia numero 10 è affidata a Keanu Apperley con Bronzini mediano di mischia, mentre la terza linea scelta è molto fisica con Padrò al centro stretto dai flanker Du Plessis e Pascu. Davanti a loro agiscono Horn e Minari in seconda ed una prima linea formata da Bigi al tallonaggio e dai piloni Cagna e Cenedese.
ROWLAND PHILLIPS (Head Coach): "Sarà una partita tanto dura quanto importante perché è un'ottima opportunità per misurare i nostri miglioramenti ed il reale potenziale di cui possiamo disporre. Sarà inoltre fondamentale il risultato per poter rimanere agganciati a Rovigo in termini di classifica. La vittoria maturata a Roma con la Lazio - continua il tecnico gallese - assume a mio avviso grande importanza perché ci ha permesso di affrontare la sosta con la mentalità giusta e di ritrovare confidenza dopo le due difficili partite con Bayonne in Amlin Cup. Abbiamo ritrovato il giusto focus che ci ha permesso di lavorare bene e duramente in preparazione a questa sfida fondamentale che affrontiamo con serenità, ma consapevoli del valore dei nostri avversari".
RUGBY VIADANA: 15 Robertson; 14 Yakopo, 13 G. Pavan, 12 Pizarro (cap), 11 R. Pavan; 10 Keanu Apperley, 9 Bronzini; 8 Padrò, 7 Du Plessis, 6 Padrò; 5 Horn, 4 Minari; 3 Cagna, 2 Bigi, 1 Cenedese.
A disp.: Ant. Denti, Greco, Pelizzari, Van Jaarsveld, Moreschi, Travagli, Sanchez, G. Amadasi.
Head coach: Rowland Phillips, assistant coach Greg Sinclair
