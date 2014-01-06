Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 111-2013
di Redazione
06/01/2014
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 111 – 2013
FOTO JACK DUKE- BRAAM STEYN PREMIATO DA GIANNI FAVA, ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Viadana, 06/01/2014 – Viadana perde per la seconda volta in casa questa stagione, stavolta è il Calvisano di Gianluca Guidi a violare meritatamente lo Zaffanella.
Derby molto equilibrato che vede i bresciani portare a casa la partita con 3 mete, tutte nel secondo tempo contro solo una (tecnica) dei leoni Viadanesi
Primo tempo in favore dei padroni di casa conclusosi col risultato di 9-3 frutto di tre piazzati di Keanu Apperley, oggi migliore in campo tra i suoi.
Il secondo tempo si apre con Calvisano che segna dopo un azione multifase conclusasi con un reciclo all’interno di Vilk che manda De Jager in mezzo ai Pali.
Calvisano si ripete con due mete molto simili nel giro di 10 minuti entrambe su driving maul, la prima segnata da Steyn e la seconda da Gavazzi.
Viadana si ributta in attacco e sembra riapparire il vecchio cuore giallonero…..segna immediatamente una meta tecnica con un driving maul devastante e prova ripetutamente a passare per la seconda volta negli ultimi minuti di gioco in cerca del 23 a 22, ma niente da fare, i bresciani si difendono bene, ordinati e pazienti, rubano la touche decisiva sui 5 metri e portano a casa il match.
Man of the match il N.8 sudafricano Braam Steyn.
Sabato prossimo alle ore 14, ritorna la Challenge Cup, allo stadio Zaffanella arrivano i francesi il Grenoble reduci dalla storica vittoria a Toulon contro i campioni d’Europa in carica.
Marcatori : p.t. 9’ cp.Griffen , 11’ cp Apperley , 21’ cp Apperley, 24’ Cp Apperley ; s.t. 48’ cp. Meta De Jager Tr. Griffen , 55’ Meta Steyn
65’ Meta Gavazzi Trasf Griffen, 70’ Meta tecnica Viadana trasf. Apperley.
RUGBY VIADANA: 15 Robertson; 14 Yakopo, 13 G. Pavan, 12 Pizarro (cap), 11 R. Pavan; 10 Keanu Apperley, 9 Bronzini (67’ Travagli) ; 8 Padrò, 7 Du Plessis (67’ Moreschi), 6 Pascu (68’ Monfrino); 5 Horn, 4 Van Jaarsveld; 3 Cagna(71’Bigi), 2 Bigi (56’ Denti) , 1 Cenedese.
A disp.: Ant. Denti, Greco, Pelizzari, Monfrino, Moreschi, Travagli, Sanchez, G. Amadasi.
Head coach: Rowland Phillips, assistant coach Greg Sinclair
CALVISANO: 15 De Jager; 14 Canavosio (75’Bergamo), 13 Vilk, 12 Castello, 11 Visentin; 10 Griffen (cap) 9, Violi M; 8 Steyn, 7 Zdrilich (55’ Andreotti) 6 Belardo; 5 Hehea, 4 Cavalieri; 3 Romano (55’ Violi E.), 2 Ferraro (67’ Gavazzi), 1 Lovotti (67’ Scarsini).
A disp: Scarsini, Beccaris, Gavazzi, Scanferla, Chiesa, Bergamo, Violi E.
Head Coach : Gianluca Guidi Assistent coach Giuseppe Mor
Arbitro : Damasco (Napoli)
G.d.l : Rizzo ( Piacenza ) , Bertelli ( Ferrara )
Quarto uomo : Mezzetti ( Parma )
Cartellini : 21’ st giallo a Cenedese ( Viadana ), 57’ Rosso a Pizarro (Viadana) e Giallo a Ferraro (Calvisano)
Man of the match : Steyn (Calvisano)
