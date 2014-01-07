Loading...

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 112-2013

Redazione Avatar

di Redazione

07/01/2014

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 112 – 2013



L'emergenza infortuni in prima linea ha spinto il club giallonero verso la ricerca di un pilone destro che possa puntellare la mischia nella seconda parte di stagione. Marco Coletti e Jack Gilding si fermano ai box con il primo che termina la stagione anzitempo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro avvenuta nel mese di dicembre in occasione della sfida di Amlin Cup con il Bayonne. Coletti sarà operato a Febbraio e ne avrà per circa sei mesi, mentre il pilone ex Edinburgh si è sottoposto ad un secondo intervento chirurgico alla mano destra che prolungherà i tempi di rientro con data ancora da definire. La contemporanea assenza dei due piloni destri ha aperto le porte a Patrick Joseph Ryan 23 anni proveniente dalla formazione RFC Dolphins. Il club che milita in Division 1 dell'All Ireland League fa parte della franchigia del Munster. "Paddy" Ryan è giunto in riva al Po nella pomeriggio di ieri, fisicamente molto dotato potrà dare una contributo importante alla causa giallonera in tutte le fasi del gioco, è alto 187 centimetri per un peso di 125 chilogrammi.
"Sono molto contento per questa opportunità che mi è stata offerta - sottolinea il pilone destro irlandese -, posso allargare la mia esperienza e provare a confrontarmi con un campionato fisico come quello italiano. Lo Zaffanella è uno stadio molto bello e rappresenta un ulteriore stimolo per me, so che qui il Munster perse una sfida di Celtic League (Aironi vs Munster 21-17 - 11 marzo 2012 ndr.) e quindi lo ritengo un luogo particolare dove giocare e crescere. Ho una gran voglia di iniziare a lavorare ed unirmi alla mia nuova squadra”.


