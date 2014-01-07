Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 112-2013
di Redazione
07/01/2014
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 112 – 2013
L'emergenza infortuni in prima linea ha spinto il club giallonero verso la ricerca di un pilone destro che possa puntellare la mischia nella seconda parte di stagione. Marco Coletti e Jack Gilding si fermano ai box con il primo che termina la stagione anzitempo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro avvenuta nel mese di dicembre in occasione della sfida di Amlin Cup con il Bayonne. Coletti sarà operato a Febbraio e ne avrà per circa sei mesi, mentre il pilone ex Edinburgh si è sottoposto ad un secondo intervento chirurgico alla mano destra che prolungherà i tempi di rientro con data ancora da definire. La contemporanea assenza dei due piloni destri ha aperto le porte a Patrick Joseph Ryan 23 anni proveniente dalla formazione RFC Dolphins. Il club che milita in Division 1 dell'All Ireland League fa parte della franchigia del Munster. "Paddy" Ryan è giunto in riva al Po nella pomeriggio di ieri, fisicamente molto dotato potrà dare una contributo importante alla causa giallonera in tutte le fasi del gioco, è alto 187 centimetri per un peso di 125 chilogrammi.
"Sono molto contento per questa opportunità che mi è stata offerta - sottolinea il pilone destro irlandese -, posso allargare la mia esperienza e provare a confrontarmi con un campionato fisico come quello italiano. Lo Zaffanella è uno stadio molto bello e rappresenta un ulteriore stimolo per me, so che qui il Munster perse una sfida di Celtic League (Aironi vs Munster 21-17 - 11 marzo 2012 ndr.) e quindi lo ritengo un luogo particolare dove giocare e crescere. Ho una gran voglia di iniziare a lavorare ed unirmi alla mia nuova squadra”.
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
http://www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
[invito] VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBY
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 111-2013
Redazione