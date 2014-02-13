Comunicato stampa Rugby Viadana n. 12 2014
di Redazione
13/02/2014
RV POSITIVO quadrato.jpg
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n.12 – 2014
Viadana, 13 febbraio 2014 – Il Rugby Viadana riaccende i motori per la sfida
di sabato che giunge dopo la sosta per il Six Nations. La prima giornata del
girone di ritorno riporta i gialloneri allo stadio Zaffanella dopo il
pareggio interno con Mogliano. L’avversario di turno è il Rugby Reggio che è
reduce dalla sconfitta subita da I Cavalieri Prato in terra emiliana.
Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti preziosi per raggiungere i
propri obiettivi con Viadana che deve riprendere a correre in una zona
play-off quanto mai affollata. La notizia più importante inerente al XV
iniziale riguarda la prima linea con il rientro dal primo minuto di Jack
Gilding fermo dalla partita giocata con San Donà in casa alla terza di
andata, gara datata 5 ottobre. Robertson, Sintich e Riccardo Pavan vanno a
comporre il triangolo allargato, mentre la coppia di centri è formata da
capitan Pizarro e Yakopo. Confermati i due mediani Keanu Apperley e
Bronzini, mentre il reparto degli avanti vede una terza linea con Du Plessis
al centro ed i due flanker Moreschi e Pascu. Nella sala motori Van Jaarsveld
e Padrò danno i cavalli al pacchetto di mischia e in prima linea, Antonio
Denti, al tallonaggio, è stretto tra i due piloni Gilding e Cenedese. Quello
di sabato (kick-off ore 15) è il terzo confronto tra le due squadre con il
match di andata che si conclude con la vittoria per i ragazzi allenati da
coach Phillips per 41 a 19 in quel di Reggio Emilia.
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, Yakopo, Pizarro, R. Pavan; Ke. Apperley,
Bronzini; Du Plessis, Moreschi, Pascu; Van Jaarsveld, Padrò; Gilding, Denti,
Cenedese. A disp.: Bigi, Greco, Ryan, Minari, Monfrino, Kh. Apperley,
Sanchez, Gennari.
Jack Gilding: “Sono molto felice di tornare a giocare dopo un periodo di
inattività di oltre quattro mesi – sottolinea il pilone inglese -,
l’opportunità arriva giusto con un local derby, passione e voglia di
prevalere saranno alla base di tutto. Siamo solo a metà della stagione
quindi c’è tempo e spazio per migliorare e rimanere agganciati al gruppetto
di testa”.
Alessandro Soragna
Ufficio Stampa/Comunicazione
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
Mobile: +39 345 1720537
Skype: alessandro.soragna.12
http://www.rugbyviadana.it
Redazione