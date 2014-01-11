Comunicato Stampa Rugby Viadana N.3 -2014
di Redazione
11/01/2014
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA N.3 – 2014
FOTO SARA BONFIGLIOLI- ULTIMA META
Viadana, 11 gennaio 2014 –
Partita incredibile in quel di Viadana. I padroni di casa sfoderano una prestazione impressionante pareggiando contro i transalpini del Grenoble.
19 pari il risultato finale allo stadio Zaffanella, 3 pari il conto delle mete.
La partita si apre con due fiammate dei giallo neri che segnano prima con Kaine Robertson su un calcio a seguire di Khyam Apperley e poi con Gianmarco Amadasi, stavolta su invito al piede di Robertson.
Grenoble accorcia le distanze sul finire del primo tempo con una segnatura al largo dell’estrmo Nicolas, non trasformata.
Primo tempo che si chiude sul 12 a 5.
Secondo tempo, nei primi 30 minuti Viadana arranca sotto il ritmo degli ospiti, 2 infatti le mete transalpine: la prima al 58esimo con l’apertura Michillet che trova un varco e segna in mezzo ai pali, al 66esimo è l’estremo Nicolas a trovare la seconda meta personale su suggerimento del mediano di mischia Loree vicino al punto d’incontro a 5 metri dalla meta.
Negli ultimi 10 minuti cambia la musica, il mischione giallonero domina in lungo e in largo, conquista 3 calci di punizione consecutivi, i 3 quarti spostano il pallone al largo mantenendo il possesso e obbligando gli ospiti al fallo. Touches decisiva a 5 metri: tutti dentro, palla portata giu a due mani,Grenoble fa crollare, si riparte attraverso una serie infinita di pick and go e finalmente è Mirko Monfrino a portare la palla oltre la linea.
19 a 17, tutto lo stadio in piedi ad applaudire il coraggio dei giallo neri ed allo stesso tempo in apprensione per l’ultima trasformazione, decisiva, angolatissima,parte Keanu Apperley e la spedisce al centro dei pali nel tripudio generale dello stadio.
Grande prestazione generale del Rugby Viadana, prima linea che si riscatta prontamente dopo la debacle di lunedi scorso contro Calvisano. Riccardo Cagna e Cenedese 2 securezze, Daniele Greco che si fa trovar pronto con una bella penetrazione nell’ultimo minuto di gioco ed infine una nota di merito al neo arrivato Paddy Ryan arrivato 5 giorni fa, un leone in campo oggi.
La Challenge Cup chiude la prima fase ai gironi Domenica 19 alle ore 13, ora britannica in quel di High Wycombe dove i viadanesi troveranno gli Wasps.
MARCATORI:3’ Meta Robertson, 8’ meta Amadasi Tr. Sanchez, 36’ Meta Nicolas, 58’ Meta Michallet Tr. Michallet. 66’ Meta Nicolas Tr. Michallet, 80 Meta Monfrino Trasf. Apperley Keanu.
RUGBY VIADANA: Robertson(71’ Pavan R.); Sintich, Yakopo, G. Pavan; G. Amadasi, Sanchez(53’ Keanu Apperley), Kh. Apperley (61’Bronzini); Pelizzari, And. Denti (56’Moreschi), Moreschi (47’ Monfrino); Van Jaarsveld (47’Padrò), Minari (CAP)(68’Van Jaarsveld); Cagna (41’ Cenedese), Bigi (61’ Denti Antonio), Ryan (79’Greco)
A disposizione: Antonio Denti, Cenedese, Greco,Padrò,Monfrino, Bronzini, Keanu Apperley, Riccardo Pavan
GRENOBLE:
A Disposizione: Mutapcic, Dardet, Goze, Chaplain, O’Leary, Caminati, Bezy, Alexandre
Ammonizioni: 37’ Moreschi, 41’ O’Leary
Man Of the Match: Kaine Robertson
