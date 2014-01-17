Comunicato Stampa Rugby Viadana N.4 -2014
di Redazione
17/01/2014
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA N.4 – 2014
MANUINI E TIZZI TITOLARI A LONDRA.
Viadana 17/01/2014 E' un XV da battaglia quello che sfiderà gli Wasps domenica all'Adams Park nel sesto turno di Amlin Challenge Cup, una squadra molto giovane che proverà in tutti modi a dare filo da torcere ai fuoriclasse inglesi.
Il risultato d'andata fu molto pesante, un 90 a 17 che lasciò il pubblico della Zaffanella a bocca aperta per lo strapotere degli ospiti, ma che sarà uno stimolo per nostri ragazzi.
Coach Rowland Phillips rispetto alla partita di sabato scorso contro Grenoble porterà alcuni cambi in formazione: dentro Cenedese a sinistra con Ryan che slitta a destra, Antonio Denti al tallonaggio. In seconda confermato Minari (Capitano), stavolta con Horn che prende il posto di Van Jaarsveld. Terza linea giovanissima, i classe 94 Manuini e Denti Andrea saranno i flanker con Mirko Monfrino nel ruolo di numero 8. Mediana esperta Travagli/Sanchez, Gianmarco Amadasi e Sintich alle ali, Giorgio Tizzi (all'esordio stagionale dopo un anno di inattività a causa dell'operazione al crociato) e Dan Yakopo saranno i centri.
Marcantonio Gennari torna titolare in coppa come estremo a distanza di 3 mesi (giocò numero 15 contro Grenoble fuori casa il 18 Ottobre 2013).
RUGBY VIADANA: 15 GENNARI, 14 SINTICH, 13 YAKOPO, 12 TIZZI, 11 GIANMARCO AMADASI, 10 SANCHEZ, 9 TRAVAGLI; 8 MONFRINO, 7 ANDREA DENTI, 6 MANUINI, 5 HORN, 4 MINARI (C), 3 RYAN, 2 ANTONIO DENTI, 1 CENEDESE.
A DISPOSIZIONE: 16 BIGI, 17 MARCHINI, 18 GRECO, 19 PELIZZARI, 20 PASCU, 21 KHYAM APPERLEY, 22 KEANU APPERLEY, RICCARDO PAVAN
FOTO MARTINA SOFO-JOUBERT HORN
K.O. 19 Gennaio ore 14 – Adams Park di High Wycombe.
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
http://www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
[cronaca e tabellino] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBLÙ VINCONO A REGGIO 9-8
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione