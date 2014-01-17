Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Comunicato Stampa Rugby Viadana N.4 -2014

Redazione Avatar

di Redazione

17/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO









RV POSITIVO quadrato.jpg

Seguici su cid:[email protected] cid:[email protected] cid:[email protected] instagram-logo.png

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA N.4 – 2014



MANUINI E TIZZI TITOLARI A LONDRA.

Viadana 17/01/2014 E' un XV da battaglia quello che sfiderà gli Wasps domenica all'Adams Park nel sesto turno di Amlin Challenge Cup, una squadra molto giovane che proverà in tutti modi a dare filo da torcere ai fuoriclasse inglesi.
Il risultato d'andata fu molto pesante, un 90 a 17 che lasciò il pubblico della Zaffanella a bocca aperta per lo strapotere degli ospiti, ma che sarà uno stimolo per nostri ragazzi.
Coach Rowland Phillips rispetto alla partita di sabato scorso contro Grenoble porterà alcuni cambi in formazione: dentro Cenedese a sinistra con Ryan che slitta a destra, Antonio Denti al tallonaggio. In seconda confermato Minari (Capitano), stavolta con Horn che prende il posto di Van Jaarsveld. Terza linea giovanissima, i classe 94 Manuini e Denti Andrea saranno i flanker con Mirko Monfrino nel ruolo di numero 8. Mediana esperta Travagli/Sanchez, Gianmarco Amadasi e Sintich alle ali, Giorgio Tizzi (all'esordio stagionale dopo un anno di inattività a causa dell'operazione al crociato) e Dan Yakopo saranno i centri.
Marcantonio Gennari torna titolare in coppa come estremo a distanza di 3 mesi (giocò numero 15 contro Grenoble fuori casa il 18 Ottobre 2013).



RUGBY VIADANA: 15 GENNARI, 14 SINTICH, 13 YAKOPO, 12 TIZZI, 11 GIANMARCO AMADASI, 10 SANCHEZ, 9 TRAVAGLI; 8 MONFRINO, 7 ANDREA DENTI, 6 MANUINI, 5 HORN, 4 MINARI (C), 3 RYAN, 2 ANTONIO DENTI, 1 CENEDESE.
A DISPOSIZIONE: 16 BIGI, 17 MARCHINI, 18 GRECO, 19 PELIZZARI, 20 PASCU, 21 KHYAM APPERLEY, 22 KEANU APPERLEY, RICCARDO PAVAN



FOTO MARTINA SOFO-JOUBERT HORN

K.O. 19 Gennaio ore 14 – Adams Park di High Wycombe.




Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
http://www.rugbyviadana.it



Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.



This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[cronaca e tabellino] VEA FEMI-CZ: I ROSSOBL&Ugrave; VINCONO A REGGIO 9-8

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019