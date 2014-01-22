Comunicato Stampa Rugby Viadana N.6 -2014
22/01/2014
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA N.6 – 2014
RUGBY VIADANA E HUMANGEST ANCORA INSIEME PER GRANDI RISULTATI.
Il Rugby Viadana sta lavorando per porre basi solide per il futuro cercando partner vincenti nell'attività quotidiana che possano allargare la famiglia giallonera. E' con grande soddisfazione che oggi è possibile rendere pubblico il rinnovato accordo con Humangest che già nella passata stagione aveva legato il proprio brand al Rugby Viadana. La continua ricerca della competitività e la volontà di recitare un ruolo da leader nel proprio settore accomunano Viadana e Humangest, che nello sport e nel rugby in particolare vede un veicolo importante per consolidare la propria presenza sul territorio e per condividere i valori di un mondo in cui lealtà, coesione e voglia di primeggiare sono capisaldi imprescindibili.
Humangest è un'Agenzia per il Lavoro fondata nel 2005 da donne e uomini con un'esperienza consolidata nel settore HR e della consulenza manageriale.
La forza di Humangest risiede nella profonda conoscenza delle tendenze e delle abitudini socioeconomiche del territorio in cui opera. La filosofia è quella di fondere i valori della tradizione e la passione per la modernità con la ricerca di un modo di lavorare più umano, allegro, intenso e più vicino alle persone. Il servizio Humangest ha dunque tutti i segni e le caratteristiche del “locale” ma deriva da un’esperienza maturata a livello nazionale e internazionale. Un approccio globale che si dimostra vincente e che ha consentito lo sviluppo repentino della Società, presente oggi in 13 regioni con 30 filiali.
