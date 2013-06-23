Comunicato stampa Rugby Viadana n. 72

> COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 072 – 2013 - 4 rinnovi biennali> Viadana, 23 giugno 2013 – Il Rugby Viadana rinnova il contratto con altri quattro atleti in vista della stagione sportiva 2013/14. Gli accordi seguenti sono tutti biennali:> · Andrea Barbieri – Nato a Piombino il 27/07/1986 è alto 192 centimetri per 106 chilogrammi. Il terza linea toscano ha disputato una stagione molto positiva all’ombra dello Zaffanella, mantenendo costanti i propri standard partita dopo partita. Ha collezionato 23 presenze di cui 22 da titolare. Ha grande attitudine al placcaggio e sa leggere bene le situazioni nei punti d’incontro dove “pulisce” con tempismo e spesso contesta con efficacia il possesso avversario. Presenza consistente anche nelle fasi statiche.> · Antonio Denti – Nato a Parma il 29/11/1990, è alto 181 centimetri e pesa 119 chilogrammi. Tallonatore molto fisico e dal lancio preciso. Ha alzato il Trofeo Eccellenza che ha disputato con i gradi di capitano, mentre in campionato ha giocato in dieci occasioni siglando una meta. Forza e tecnica in mischia ordinata lo caratterizzano, ma è altrettanto performante in gioco aperto in quanto sa coniugare potenza, velocità e gestualità nel passaggio. Prodotto del vivaio giallonero vanta anche due presenze in Celtic League con la maglia degli Aironi nella stagione 2011/12.> · Nicola Sintich – Nato a Rovigo il 12/07/1989, è alto 186 centimetri e pesa 84 chilogrammi. Utlity back che sa giocare ala, estremo e, all’occorrenza, anche apertura. Una versatilità che ha contribuito alle 20 presenze stagionali in giallonero (15 dal primo minuto) impreziosite da quattro mete e tre trasformazioni (26 punti). Anch’egli frutto del vivaio viadanese, ha vissuto due esperienze lontano dal club: nel 2010/11 con il Granducato e la stagione successiva a Padova con il Petrarca.> · Ruahan Van Jaarsveld – Nato a Springs (SAF) il 04/03/1985, è alto 205 centimetri per 118 chilogrammi. Il seconda linea sudafricana è uno degli atleti più utilizzati durante la stagione appena conclusa con 22 presenze (sempre titolare) con 5 mete messe a segno. Nella stagione 2009/10 approda in Italia con Venezia. Successivamente passa alla Lazio dove gioca per due stagioni mettendo insieme 34 apparizioni complessive e conquistandosi le attenzioni del Rugby Viadana che lo ha scelto per la propria “sala motori”. Atleta prestante fisicamente, ha grande efficacia nelle fasi statiche oltre che nel breakdown, ma ha mostrato di essere anche un buon finalizzatore della lavoro del pacchetto di mischia con i cinque sigilli recanti la sua firma.