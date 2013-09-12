Comunicato stampa Rugby Viadana n. 86

Lo staff tecnico del Rugby Viadana ha definito la formazione che affronterà domani sera alle 19 allo stadio Zaffanella i campioni d'Italia del Mogliano nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. Le chiavi della regia sono affidate a Keanu Apperley con Giorgio Bronzini numero 9. Coppia di centri argentina con capitan Gabriel Pizarro affiancato da Juan Pablo Sanchez, mentre nel triangolo allargato si registra la novità di Anthony Fenner all'ala con Riccardo Pavan sul fronte opposto e Kaine Robertson schierato estremo. Il pacchetto di mischia vede una prima linea con Antonio Denti al tallonaggio stretto tra i due piloni Giulio Cenedese e Marco Coletti. Confermata la seconda linea rispetto all'amichevole con i Lyons Piacenza con Joubert Horn e Matteo Minari e in terza linea i flanker Liviu Pascu ed Andrea Denti affiancano Gonzalo Padrò con il numero 8.RUGBY VIADANA: Robertson; Fenner, Pizarro (cap), Sanchez, R. Pavan; Ke. Apperley, Bronzini; Padrò, And. Denti, Pascu; Horn, Minari; Coletti, Ant. Denti, Cenedese.A disp.: Gatti, Marchini, Cagna, Du Plessis, Manuini, Monfrino, Pelizzari, Kh. Apperley,G. Pavan, G. Amadasi, Sintich, Gennari.Alessandro SoragnaAddetto StampaRugby Viadana Srl SsdVia L. Guerra, 1246019 Viadana (MN) – ItalyPh: + 39 0375 771216Fax: + 39 0375 771217Mobile: +39 345 1720537Skype: alessandro.soragna.12