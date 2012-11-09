COMUNICATO STAMPA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
LA VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA ALLA RICERCA DI CONFERME Domenica alle 15 la Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ospiterà il Rugby Reggio in un incontro dal quale si aspettano conferme ai progressi registrati negli ultimi impegni di campionato. Dopo le buone prove ricche di aggressività, rigore difensivo, concentrazione e dimostrazione di attaccamento alla squadra che hanno visto i giocatori mettere in campo tutte le energie fisiche e psichiche disponibili, il pericolo non è solo un avversario affamato di risultati e determinato a vendere cara la pelle, ma anche il calo di tensione che potrebbe derivare dalla sottovalutazione degli antagonisti. Reggio è squadra da prendere con le molle e non bisogna farle credere che a Rovigo può fare risultato. Va messo in chiaro subito che i Bersaglieri vogliono continuare a correre e che al Battaglini ogni avversario troverà pane per i suoi denti. La partita sarà l'occasione per verificare i progressi anche in fase offensiva. In attesa della rifinitura di sabato mattina, questa la probabile formazione: Basson; Zorzi, Pedrazzi, Van Niekerk, Bacchetti; Lenarduzzi, Calabrese; De Marchi, Ciochina, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Datola, Lombardi. A disposizione: Gaeta C., Quaglio, Anouer, Jones, Mhadhbi, Zanirato, Menon, Wilson.
