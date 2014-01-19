Comunicato Stampa Wasps Vs Viadana

Adams Park, Londra 19/01/2013Un punteggio di 64 a 17 che non rispecchia in pieno la partita disputata tra la 2 compagini giallonere. Un Viadana duro a morire per 60 minuti combatte su ogni placcaggio e rende la vita dura alle vespe sui punti d'incontro. La differenza come spesso accade tra i club di eccellenza e quelli d'oltremanica è stata fatta gli ultimi 20 minuti dove le frecce inglesi al largo hanno scavato un solco importante nel punteggio finale.3 le mete segnate dall' estremo Daly, 2 da Varndell, ed una 5 diversi Londinesi (Johnson, Helu, Simpson, Vea e Carlisle). 7 su 10 il conto delle trasformazioni del N.10 degli Wasps Carlisle autore di 19 punti.Passiamo alle note liete, partiamo da mischie e touches: molto meglio le rimesse laterali rispetto alle precedenti apparizioni: Horn, Manuini, Monfrino molto sicuri sulle prese aeree, mischia in costante crescita, nemmeno un passo indietro e dominio assoluto nel terzo quarto di gara da parte del mischione Viadanese.Continuiamo con le segnature, tre infatti le mete degli ospiti: la prima di Sintich (in bandierina su un giocata al largo in prima fase), la seconda di Monfrino dopo una ripetuta azione degli avanti e la terza di Travagli, grazie ad Andrea Denti che recupera un pallone al centro del campo, passa all' interno a Monfrino che la porta avanti una decina di metri e quando subisce il placcaggio del giocatore inglese e ricicla al mediano trevigiano che entra a tutta velocitá e plana in tuffo al vicino al centro dei pali.Concludiamo con i giovani, oggi tutti molto concentrati e tesi per la grande partita che li aspettava in uno stadio del genere, hanno onorato la maglia e sono usciti tra gli applausi dei grandi 50 (sembravano 500) Miclas, sempre presenti e rumorosi anche a Londra.Spettatori 3.500WASPS: Daly, Bassett, Bell (c), Suniula, Varndell, Carlisle, Davies, Jones, Thompson, Johnson, Myall, Palmer, Swainston, Lindsay, McIntyre.A disposizione: Festuccia, Vea, Taylor, Lozada, Jackson, Simpson, Goode, Helu.VIADANA: Gennari, Sintich, Yakopo, Tizzi, Amadasi, Sanchez, Travagli, Monfrino, Denti, Manuini, Horn, Minari (c), Ryan, Denti, Cenedese.A disposizione: Bigi, Marchini, Greco, Pelizzari, Pascu, Apperley Khyam, Apperley Keanu, Riccardo Pavan.Addetto StampaRugby Viadana Srl SsdVia L. Guerra, 1246019 Viadana (MN) – ItalyPh: + 39 0375 771216Fax: + 39 0375 771217Mobile: +39 345 1720537Skype: alessandro.soragna.12