COMUNICATO STAMPA

10/07/2012

COMUNICATO STAMPA Le Zebre, appreso della scelta del giocatore Andrea Masi di sottoscrivere un contratto per la stagione sportiva a venire con il club inglese dei London Wasps, esprimono stupore ed amarezza per l'inaspettata decisione dell'atleta. Le Zebre precisano che la trattativa con il giocatore era stata considerata favorevolmente conclusa, ed il giocatore era atteso al raduno di Parma in data 9 luglio. Le Zebre non possono dunque che prendere atto della decisione assunta da Masi, ma devono altresì disapprovarne il comportamento, non conforme ad un atleta di lunga militanza internazionale. La Società augura al giocatore di proseguire con successo la propria straordinaria carriera nel campionato inglese.
