Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Comunicazione a proposito delle competizioni delle Coppe Europee

Redazione Avatar

di Redazione

21/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA – VENERDI' 22 NOVEMBRE

Cari colleghi,

il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, venerdì 22 novembre, è aggiornato come segue.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Venerdì 22 novembre
ore 9.30 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento

ore 12.00 – Città del Vaticano
Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco
Nota: immagini fotografiche e riprese dell’udienza saranno messe a disposizione nel pomeriggio via comunicato stampa

ore 14.15 – Roma, NH Vittorio Veneto
Conferenza stampa Capitano Italia


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Federleague sbarca in Africa col progetto &ldquo;Kenya Charity Camp Firfl&rdquo;

Articolo Successivo

ITALIA v ARGENTINA, E' IL GIORNO DELLE #FACCEDARUGBY

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019