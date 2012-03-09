Home Senza categoria Comunicazione ufficiale FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA

Comunicazione ufficiale FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 09/03/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Comunicazione del 09.03.2012 FEMI-CZ VEA UN BINOMIO PUBBLICITARIO INSCINDIBILE Notiamo con dispiacere, nonostante i precedenti richiami, che ancora non è stato pienamente recepito dai media che l'unica denominazione della nostra società è FEMI-CZ VEA Rugby Rovigo Delta oppure FEMI-CZ VEA. Si può capire come nella redazione di un articolo possa, talora, diventare pesante riportare sempre la denominazione completa ma, in particolare nei titoli, è necessario avere assoluto rispetto del binomio FEMI-CZ VEA, poiché oggetto di contratto pubblicitario e precisa valenza ai fini fiscali. FEMI-CZ VEA è frutto di una mirata volontà delle due aziende polesane di veicolare insieme il messaggio pubblicitario tramite la Rugby Rovigo Delta. Nella rappresentazione dei prodotti delle due società, dei rispettivi marchi, abbinati alla Rugby Rovigo Delta, il binomio FEMI-CZ VEA per questa stagione sportiva e VEA FEMI-CZ per quella 2012-2013 è, lo ripetiamo, inscindibile. Vogliate ricordare che la società è già stata richiamata alla responsabilità contrattuale e avvertita dei danni diretti e indiretti a suo carico, che l'uso inesatto del sopraccitato binomio da parte dei media potrebbe comportare. Ringraziandovi per l'attenzione che saprete dare a questa necessità ci auguriamo che i comuni sforzi contribuiscano a rinforzare la realtà rugbistica di Rovigo e del Polesine. Francesco Zambelli Presidente FEMI-CZ VEA Rugby Rovigo Delta

