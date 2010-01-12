Con il patrocinio della Federazione italiana Rugby
di Redazione
Ulteriore meta per Rugby CS. Qualche giorno fa avevamo annunciato agli uffici stampa delle squadre italiane che Rugby CS era entrato a pieno titolo in Google News, il principale aggregatore di notizie italiano. Oggi un'altra sorpresa: l'Ufficio di Presidenza della Federazione Italiana Rugby ci ha concesso il patrocinio, conferendo formalmente a Rugby CS l'autorevolezza che sin dal primo giorno ha sempre cercato di conquistarsi. Merito soprattutto degli uffici stampa aderenti che hanno creduto nel progetto, e dell'aiuto e supporto sin dai primi giorni di Andrea Cimbrico, Media Manager della Federazione Italiana Rugby. La partita per noi è ancora lunga, anzi ci auguriamo lunghissima. I prossimi obiettivi sono quelli di conquistare la fiducia di quelle squadre di Super 10 e Serie A, che ancora non stanno approfittando della nostra vantaggiosa offerta.
Gentile Signor Mares, Faccio seguito alla Sua del 7 gennaio u.s. per comunicarLe che la Federazione Italiana Rugby è lieta di concedere il Patrocinio per il sito internet “rugbycs.it” volto ad offrire a titolo gratuito una maggiore visibilità al rugby online. Sicuro del miglior successo organizzativo, mi è gradito inviarLe i miei più cordiali saluti. Giancarlo DondiE adesso rotta verso il Sei Nazioni, col rugby nel cuore!
