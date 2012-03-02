Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CON LA MANTOVANI LAZIO UNA DELICATA TRASFERTA A ROMA

Redazione Avatar

di Redazione

02/03/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 90 del 02.03.2012 CON LA MANTOVANI LAZIO UNA DELICATA TRASFERTA A ROMA Sabato alle 15 a Roma la Femi-CZ Vea R. Rovigo affronta, sotto la direzione dell'arbitro Falzone di Padova, la Mantovani Lazio 1927 per la quarta giornata del girone di ritorno. La gara si presenta delicata ed ai rossoblu è richiesta una grande prestazione per superare un avversario ostico tra le mura amiche. Il campionato, partito ad ottobre, ha riservato alcune delusioni alla squadra che ha perso preziose occasioni di fare punti che ora mancano nel carniere rossoblu. I giochi non sono fatti e la Femi-Cz Vea è padrona del proprio destino. Tutti i giocatori sono pronti a dare il massimo ed a guadagnarsi quel pass per i playoff che rappresenta il primo obiettivo della stagione. Il percorso è pieno di ostacoli è va preso di petto affrontando ogni incontro come fosse una finale, senza risparmio di energie fisiche e psichiche e senza pensare a quello che può succedere sugli altri campi. Per quest'incontro permangono difficoltà a decidere la formazione sia per motivi fisici che per valutazioni tecniche e Polla Roux si è limitato a diramare i convocati in attesa di decidere chi schierare. Alla trasferta a Roma parteciperanno i seguenti ventiquattro giocatori: Bacchetti, Basson, Boccalon, Bustos, Ceglie, Cristiano, Datola, Duca, Gaeta C., Giazzon, Lubian E., Lubian L., Mahoney, Maran, Merlo, Pace, Pedrazzi, Persico, Reato, Quaglio, Scholtz, Tumiati, Van Niekerk, Zanirato M.. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019