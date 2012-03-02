Home Senza categoria CON LA MANTOVANI LAZIO UNA DELICATA TRASFERTA A ROMA

CON LA MANTOVANI LAZIO UNA DELICATA TRASFERTA A ROMA

di Redazione 02/03/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 90 del 02.03.2012 CON LA MANTOVANI LAZIO UNA DELICATA TRASFERTA A ROMA Sabato alle 15 a Roma la Femi-CZ Vea R. Rovigo affronta, sotto la direzione dell'arbitro Falzone di Padova, la Mantovani Lazio 1927 per la quarta giornata del girone di ritorno. La gara si presenta delicata ed ai rossoblu è richiesta una grande prestazione per superare un avversario ostico tra le mura amiche. Il campionato, partito ad ottobre, ha riservato alcune delusioni alla squadra che ha perso preziose occasioni di fare punti che ora mancano nel carniere rossoblu. I giochi non sono fatti e la Femi-Cz Vea è padrona del proprio destino. Tutti i giocatori sono pronti a dare il massimo ed a guadagnarsi quel pass per i playoff che rappresenta il primo obiettivo della stagione. Il percorso è pieno di ostacoli è va preso di petto affrontando ogni incontro come fosse una finale, senza risparmio di energie fisiche e psichiche e senza pensare a quello che può succedere sugli altri campi. Per quest'incontro permangono difficoltà a decidere la formazione sia per motivi fisici che per valutazioni tecniche e Polla Roux si è limitato a diramare i convocati in attesa di decidere chi schierare. Alla trasferta a Roma parteciperanno i seguenti ventiquattro giocatori: Bacchetti, Basson, Boccalon, Bustos, Ceglie, Cristiano, Datola, Duca, Gaeta C., Giazzon, Lubian E., Lubian L., Mahoney, Maran, Merlo, Pace, Pedrazzi, Persico, Reato, Quaglio, Scholtz, Tumiati, Van Niekerk, Zanirato M.. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

