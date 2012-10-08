Loading...

CONFERENZA STAMPA A BRESCIA VENERDI' 12 ORE 10.30

Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi ed il Sindaco di Brescia Adriano Paroli hanno il piacere di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione del Cariparma Test Match Italia v Tonga di sabato 10 novembre allo Stadio "Mario Rigamonti". La conferenza si terrà venerdì 12 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala del Consiglio del Palazzo della Loggia, in Piazza Loggia a Brescia. Si prega di confermare la propria partecipazione a [email protected] L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
