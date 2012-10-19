Loading...

CONFERENZA STAMPA CARIPARMA TEST MATCH - ROMA, 31 OTTOBRE 2012

19/10/2012

CONFERENZA STAMPA CARIPARMA TEST MATCH 2012 ROMA, SALONE D’ONORE DEL CONI – MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE, ORE 11.00 Cari colleghi, la presente per anticiparvi che la conferenza stampa di presentazione dei Cariparma Test Match 2012 si svolgerà mercoledì 31 ottobre alle ore 11.00 presso il Salone d’Onore del CONI. Seguirà invito ufficiale. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
