Conferenza stampa CUS Torino Rugby

13/10/2013

Il CUS Torino
ha il piacere di invitarla
 

 
 
Martedì 15
ottobre 2013
ore 10.30
Presso la sede CUS Torino di Via Paolo Braccini, 1
alla
presentazione di
 
“AD MAIORA
RUGBY 1951”
conferenza
stampa della prima Public Company italiana di
rugby
e della
squadra che prenderà parte al Campionato di serie A 2013-2014
…Per vivere
un’esperienza esclusiva guidata dal nostro coach neozelandese Regan Sue
insieme ai
giocatori e alle giocatrici della serie A cussina.
 
Testimonial
del Progetto:
- Marco
Boglione
- Carlo
Checchinato
- Paolo
Vaccari
 
Interverranno:
Giampaolo
Rossi, esperto di leadership comunicazione e team building
Mario
Montalcini, Economista, Poject Manager, Presidente di Reseau Entreprendre
 
Dress code:
Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica…e la maglietta la forniamo noi!!!
 
Invito strettamente
personale
 
Si prega di
confermare la presenza allo: 011.19924161
 
 
___________________________
Ufficio Stampa
CUS Torino
Via Paolo
Braccini 1 – 10141 Torino (IT)
Tel.  (+39) 011.19924161 
Fax (+39) 011.3827394
[email protected]
www.custorino.it
 
Facebook: http://www.facebook.com/custorino
Twitter: https://twitter.com/CUSTorino (@CUSTorino)
YouTube: http://www.youtube.com/CusTorinoVideo
