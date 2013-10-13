Conferenza stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
13/10/2013
Il CUS Torino
ha il piacere di invitarla
Martedì 15
ottobre 2013
ore 10.30
Presso la sede CUS Torino di Via Paolo Braccini, 1
alla
presentazione di
“AD MAIORA
RUGBY 1951”
conferenza
stampa della prima Public Company italiana di
rugby
e della
squadra che prenderà parte al Campionato di serie A 2013-2014
…Per vivere
un’esperienza esclusiva guidata dal nostro coach neozelandese Regan Sue
insieme ai
giocatori e alle giocatrici della serie A cussina.
Testimonial
del Progetto:
- Marco
Boglione
- Carlo
Checchinato
- Paolo
Vaccari
Interverranno:
Giampaolo
Rossi, esperto di leadership comunicazione e team building
Mario
Montalcini, Economista, Poject Manager, Presidente di Reseau Entreprendre
Dress code:
Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica…e la maglietta la forniamo noi!!!
Invito strettamente
personale
Si prega di
confermare la presenza allo: 011.19924161
___________________________
Ufficio Stampa
CUS Torino
Via Paolo
Braccini 1 – 10141 Torino (IT)
Tel. (+39) 011.19924161
Fax (+39) 011.3827394
[email protected]
www.custorino.it
Facebook: http://www.facebook.com/custorino
Twitter: https://twitter.com/CUSTorino (@CUSTorino)
YouTube: http://www.youtube.com/CusTorinoVideo
ha il piacere di invitarla
Martedì 15
ottobre 2013
ore 10.30
Presso la sede CUS Torino di Via Paolo Braccini, 1
alla
presentazione di
“AD MAIORA
RUGBY 1951”
conferenza
stampa della prima Public Company italiana di
rugby
e della
squadra che prenderà parte al Campionato di serie A 2013-2014
…Per vivere
un’esperienza esclusiva guidata dal nostro coach neozelandese Regan Sue
insieme ai
giocatori e alle giocatrici della serie A cussina.
Testimonial
del Progetto:
- Marco
Boglione
- Carlo
Checchinato
- Paolo
Vaccari
Interverranno:
Giampaolo
Rossi, esperto di leadership comunicazione e team building
Mario
Montalcini, Economista, Poject Manager, Presidente di Reseau Entreprendre
Dress code:
Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica…e la maglietta la forniamo noi!!!
Invito strettamente
personale
Si prega di
confermare la presenza allo: 011.19924161
___________________________
Ufficio Stampa
CUS Torino
Via Paolo
Braccini 1 – 10141 Torino (IT)
Tel. (+39) 011.19924161
Fax (+39) 011.3827394
[email protected]
www.custorino.it
Facebook: http://www.facebook.com/custorino
Twitter: https://twitter.com/CUSTorino (@CUSTorino)
YouTube: http://www.youtube.com/CusTorinoVideo
Articolo Precedente
Tabellino VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Petrarca Padova - TROFEO ECCELLENZA
Redazione