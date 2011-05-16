Loading...

CONFERENZA STAMPA FIR/CARIPARMA - PARMA, 17 MAGGIO - ORE 11.30

Redazione

di Redazione

16/05/2011

[gallery] INVITO CONFERENZA STAMPA FIR/CARIPARMA – 17 MAGGIO Caro collega, la presente per ricordarTi che domani alle ore 11.30, presso il Ridotto del Teatro Regio di Parma, il Presidente della FIR Giancarlo Dondi ed il Presidente di Cariparma Ariberto Fassati daranno il benvenuto agli atleti della Squadra Nazionale, da domani e sino a giovedì in ritiro nella città ducale, nel corso di una conferenza stampa. Seguirà buffet. Ridotto del Teatro Regio - Via Garibaldi 16/A - Parma
