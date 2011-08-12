CONFERENZA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY + FOTO UFFICIALE
di Redazione
12/08/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI MULTIMEDIALI â CONFERENZA STAMPA PREPARTITA ITALIA v GIAPPONE Cari colleghi, di seguito i link alla conferenza stampa pre-partita dellâItalia in formato audio e video, di libero utilizzo, ed alla foto ufficiale della Squadra Nazionale in vista del Cariparma Test Match di domani contro il Giappone allo Stadio âDino Manuzziâ di Cesena. Lâoccasione Ã¨ gradita per porgere cordiali saluti. CONFERENZA STAMPA CT MALLETT/MANAGER TROIANI/CAPITANO PARISSE (video) ( http://www.atleticomtv.it/federugby/index.asp?id=2404 ) CONFERENZA STAMPA CT MALLETT/MANAGER TROIANI/CAPITANO PARISSE (audio) ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-ct-mallett ) FOTO DI SQUADRA UFFICIALE NAZIONALE ITALIANA RUGBY v GIAPPONE (foto) ( https://public.me.com/acimbrico ) ACCESSO AL DISCO FISSO VIRTUALE PER MAGGIORI CONTENUTI (video) ( https://public.me.com/acimbrico ) Conferenza stampa CT Mallett Manager Troiani Capitano Parisse Cesena 12 08 11 ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-ct-mallett ) by federugby ( http://soundcloud.com/federugby ) Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
