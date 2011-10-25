CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE DONDI
25/10/2011
[gallery] CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE JACQUES BRUNEL Caro collega, il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi è lieto di invitarTi, giovedì 3 novembre alle ore 11.30 presso l’NH Hotel de la Gare di Bologna (Piazza XX Settembre, 250 metri dalla stazione centrale), alla conferenza stampa di presentazione del Sig. Jacques Brunel, nuovo Commissario Tecnico della Squadra Nazionale. Seguirà buffett. Si prega di confermare la partecipazione all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]) Grazie dell’attenzione e buon lavoro, Andrea Cimbrico Media Manager FIR +39.320.78.77.687 [email protected]
