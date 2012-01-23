Loading...

CONFERENZA STAMPA RBS 6 NAZIONI 2012 - ROMA, GIOVEDI' 26 FEBBRAIO

23/01/2012

Il Presidente della Federazione Italiana Rugby, Giancarlo Dondi, ha il piacere di invitarLa, giovedì 26 gennaio, alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore del CONI in Largo Lauro de Bosis 15, Roma, alla conferenza stampa di presentazione del torneo RBS 6 Nazioni 2012 RSVP Ufficio Stampa FIR +39.06.45.21.31.12/14 [email protected]
