CONFERENZA STAMPA &quot;RUGBY WORLD CUP 2011&quot; - ROMA, 31 AGOSTO - ORE 12.00

24/08/2011

[gallery] CONFERENZA STAMPA RUGBY WORLD CUP “NUOVA ZELANDA 2011” Roma, Salone d’Onore del CONI – mercoledì 31 agosto, ore 12.00 Cari colleghi, la presente per informarVi che la conferenza stampa di presentazione della Squadra Nazionale in partenza per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” è posticipata alle ore 12.00 di mercoledì 31 agosto presso il Salone d’Onore del CONI in Roma. Unitamente al Presidente federale Giancarlo Dondi interverranno gli atleti e lo staff della Squadra Nazionale al completo. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. R.S.V.P. Ufficio Stampa FIR +39.06.45.21.31.12 [email protected] _________________________________ Salone d’Onore del CONI Largo De Bosis 15, Roma
