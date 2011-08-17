Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CONFERENZA STAMPA &quot;RUGBY WORLD CUP 2011&quot; - ROMA, 31 AGOSTO

Redazione Avatar

di Redazione

17/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] Caro collega, il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi ha il piacere di invitarTi, mercoledì 31 agosto alle ore 11.30 presso il Salone d’Onore del CONI in Roma, alla conferenza stampa di presentazione della Squadra Nazionale in partenza per la Rugby World Cup "Nuova Zelanda 2011". RSVP Ufficio Stampa FIR +39.06.45.21.31.12 [email protected] Salone d'Onore del CONI Largo De Bosis 1, Roma
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

NAZIONALE, UNDICI CAMBI PER MALLETT NEL XV PER LA TRASFERTA IN SCOZIA

Articolo Successivo

&quot;CON IL QUARTO MONDIALE HO REALIZZATO UN SOGNO. E LE OLIMPIADI...&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019