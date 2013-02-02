&quot;CONFERMARE IL RUGBY CHE ABBIAMO FATTO VEDERE A NOVEMBRE&quot;

Home "CONFERMARE IL RUGBY CHE ABBIAMO FATTO VEDERE A NOVEMBRE"

"CONFERMARE IL RUGBY CHE ABBIAMO FATTO VEDERE A NOVEMBRE"

di Redazione 02/02/2013

PARISSE: “CONFERMARE IL RUGBY CHE ABBIAMO FATTO VEDERE A NOVEMBRE”

TROIANI: “I QUATTROCENTO AZZURRI L’ARMA IN PIU’ PER BATTERE LA FRANCIA”

Roma – Il prato dello Stadio Olimpico ha ospitato questa mattina il Captain’s Run dell’Italia, immancabile rifinitura pre-partita per gli

Azzurri guidati dal n.8 Sergio Parisse che domani alle ore 16 (diretta Sky Sport 2, differita La7 dalle 18) affronteranno la Francia nella prima

giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013.

Dopo aver provato un’ultima volta il piano di gioco per la gara di domani pomeriggio, Parisse ha tenuto una conferenza nella sala stampa

dell’Olimpico, affiancato dal team-manager Luigi Troiani.

“Domani – ha esordito il capitano dell’Italia – ci saranno in campo durante gli inni oltre quattrocento giocatori che hanno rappresentato la

Nazionale prima di noi, atleti che hanno dato moltissimo alla maglia azzurra e che con il riconoscimento del cap vivranno un momento realmente

speciale. E’ ovvio che i nostri principali pensieri siano rivolti alla partita ma credo sia una gran bella iniziativa”.

“Tanti ex compagni di Nazionale – gli ha fatto eco il manager Troiani, 47 presenze tra l’85 ed il ‘95 – mi hanno chiamato chiedendo di

ringraziare a nome loro la FIR per quella che sarà una bellissima giornata, quasi un nuovo esordio. Sarà un momento importante e speriamo che la

carica di tutti questi Azzurri dia alla squadra quel qualcosa in più per vincere la partita. Ringrazio Giancarlo Dondi che ha creduto dall’inizio

in questo progetto ed il Presidente Alfredo Gavazzi che ha fatto sì che si concretizzasse”.

“Novembre – ha ripreso Parisse, calandosi negli aspetti più tecnici del match di domani – ha regalato certezze importanti alla squadra: oggi

sappiamo di poter giocare un rugby più divertente e pericoloso e contro la Francia sarà il momento di confermare tutto questo. In queste due

settimane di raduno ci siamo allenati bene, con qualità: lo staff ci ha messo nelle condizioni migliori per scendere in campo e questa, per noi, è

una grande responsabilità”

“Abbiamo avuto più tempo dei francesi per preparare la gara di domani e questo è positivo – ha detto Parisse – anche se so che loro, da quando

si sono ritrovati a Marcoussis sabato dopo la giornata di campionato di venerdì, si sono allenati molto intensamente. Vuol dire che preparano questa

gara in modo particolare non solo per quello che è successo nel 2011 al Flaminio ma anche perché spesso la Francia ha faticato nella prima giornata

del Torneo”

Capitano dei transalpini, dopo la serie vincente di novembre, sarà il seconda linea Pascal Papè, compagno di squadra di Parisse allo Stade Francais:

“Sono contento per lui, è una responsabilità che ha dimostrato di meritare in novembre. Per me però il fatto di essere compagni di club non

cambia nulla, domani Pascal sarà un avversario come gli altri”.

Le previsioni meteo per la gara di domani parlano di pioggia, ma non sembrano interessare Parisse: “Qualche anno fa, forse, avrei detto che pioggia

e campo pesante avrebbero potuto favorirci. Oggi non è più così, anzi: spero in una bella giornata, campo e pallone asciutti. Siamo qui per giocare

e divertirci”.

Queste le formazioni domani in campo allo Stadio Olimpico di Roma:

Roma, Stadio Olimpico – domenica 3 febbraio 2013, ore 16.00

RBS 6 Nazioni, I giornata

Italia v Francia

Italia: Masi; Venditti, Benvenuti T., Sgarbi, McLean; Orquera, Botes; Parisse (cap), Favaro, Zanni; Minto, Geldenhuys; Castrogiovanni, Ghiraldini L.,

Lo Cicero

a disposizione: Giazzon, De Marchi Al., Cittadini, Pavanello A., Derbyshire, Gori, Burton, Canale G.

all. Brunel

Francia: Huget; Fofana, Fritz, Mermoz, Fall; Michalak, Machenaud; Picamoles, Ouedraogo, Dusatoir; Maestri, Papè (cap); Mas, Szarzewski, Forestier

a disposizione: Kaiser, Debaty, Ducalcon, Taofifenua, Chouly, Parra, Trinh-Duc, Bastareaud

all. Saint-Andrè

arb. Owens (Galles)

g.d.l. Barnes (Inghilterra), Hodges (Galles)

TMO: Simmonds (Galles)





Redazione