CONFERMATO ALEJANDRO CANALE PER UN BIENNIO
di Redazione
17/02/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 71 del 17.02.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: CONFERMATO ALEJANDRO CANALE PER UN BIENNIO Ieri sera, l'A.D. Antonio Zambelli ha siglato l'accordo con il Direttore Sportivo Alejandro Canale, che prolunga di due anni il rapporto la Rugby Rovigo Delta. La società intende dare continuità al progetto avviato con la costituzione del nuovo organico, che vede nel tecnico italo-argentino uno degli elementi chiave per promuovere lo sviluppo del rugby polesano e soprattutto del suo settore giovanile. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
