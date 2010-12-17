CONFERMATO MARZOLLA NEL ROVIGO PER LA TRASFERTA DI AGEN
di Redazione
17/12/2010
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 47 del 17.12.2010 PER LA TRASFERTA DI AGEN POLLA ROUX CONFERMA IL GIOVANE MARZOLLA AL CENTRO DELLA TESTA DI MISCHIA Prima della partenza per Agen, dove sabato alle 14 e 30 il Rovigo disputerà il quarto turno di Ammlin Challenge Cup, il tecnico Polla Roux ha ufficializzato la formazione. La squadra rossoblu si schiererà con i seguenti giocatori:15 - Zorzi; 14 - Stanojevic, 13 - Pace, 12 - De Gaspari, 11 - Bacchetti; 10 - Duca, 9 - Basson; 8 - Foschi, 7 - Barion, 6 - Persico; 5 - Montauriol, 4 - Reato (cap); 3 - Ravalle, 2 - Marzolla, 1 - Dolcetto. A disposizione: 16 - Boccalon, 17 - Mahoney, 18 - Quaglio, 19 - Anouer, 20 - Bustos, 21 - Zarattini; 22 - Zanirato, 23 - Guzman. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
