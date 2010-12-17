Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CONFERMATO MARZOLLA NEL ROVIGO PER LA TRASFERTA DI AGEN

Redazione Avatar

di Redazione

17/12/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 47 del 17.12.2010 PER LA TRASFERTA DI AGEN POLLA ROUX CONFERMA IL GIOVANE MARZOLLA AL CENTRO DELLA TESTA DI MISCHIA Prima della partenza per Agen, dove sabato alle 14 e 30 il Rovigo disputerà il quarto turno di Ammlin Challenge Cup, il tecnico Polla Roux ha ufficializzato la formazione. La squadra rossoblu si schiererà con i seguenti giocatori:15 - Zorzi; 14 - Stanojevic, 13 - Pace, 12 - De Gaspari, 11 - Bacchetti; 10 - Duca, 9 - Basson; 8 - Foschi, 7 - Barion, 6 - Persico; 5 - Montauriol, 4 - Reato (cap); 3 - Ravalle, 2 - Marzolla, 1 - Dolcetto. A disposizione: 16 - Boccalon, 17 - Mahoney, 18 - Quaglio, 19 - Anouer, 20 - Bustos, 21 - Zarattini; 22 - Zanirato, 23 - Guzman. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I GIOCATORI DEL ROVIGO INCONTRANO I TESORI DEL DELTA

Articolo Successivo

"La Corsa degli Altri" il Rugby Banco di Brescia per Daniele e Telethon

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019