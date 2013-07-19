CONFERME E CESSIONI STAGIONE 13/14

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**CONFERME, RITORNI, SORPRESE E PARTENZE IN CASA FIAMME**Roma* – Non si esauriscono le novità per la prossima stagione diEccellenza delle Fiamme Oro Rugby. Ai sette nuovi giocatori annunciatiall’inizio della settimana si vanno ad aggiungere altri nomi che vanno acompletare la rosa 2013-2014 della squadra cremisi.Le prime conferme arrivano dagli “avanti” *Fabio Gentili*, *Gianmarco Duca*e*Marco Suaria*, l’anno scorso impiegati come esterni e dalla prossimastagione a pieno titolo nei ranghi del Gruppo sportivo Fiamme Oro in quantovincitori del concorso.Un gradito ritorno è quello di *Luca Martinelli*. Il mediano di mischia chedurante la stagione 2012-2013 ha vestito la maglia delle Zebre in Pro12indosserà di nuovo la casacca cremisi per rinforzare la linea dei trequartidelle Fiamme che, anche grazie al suo arrivo, risulta essere una delle piùinteressanti dell’Eccellenza.Anche quest’anno ci sarà un giocatore esterno. La nuova scommessa dellastagione 2013-2014 si chiama *Matteo Gasparini*. Apertura e centro(all’occorrenza anche estremo) classe 1994, alto 1,90 per 91 kg, cresciutonel Casale, ha giocato le ultime stagioni nelle giovanili della BenettonTreviso, alla quale va il ringraziamento delle Fiamme Oro per aver concessoall’atleta di fare questa esperienza.Un ulteriore e sentito grazie da parte di tutta la Società cremisi va a chilascia. *Alberto Pellegrinelli*, *Fabrizio Frezza* e *Carlo Cerasoli* sonotre dei giocatori che saranno restituiti al servizio attivo nella Poliziadi Stato, dopo un corso di formazione. Ai tre ragazzi va il saluto delleFiamme Oro Rugby e soprattutto il ringraziamento per aver contribuito tantoalla crescita della squadra. Non un addio, ma un arrivederci perché Fiammelo si resta per sempre.*Roma, 19 luglio 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito