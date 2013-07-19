CONFERME E CESSIONI STAGIONE 13/14
di Redazione
19/07/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 118_12-13 - CONFERME E CESSIONI.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*CONFERME, RITORNI, SORPRESE E PARTENZE IN CASA FIAMME*
*Roma* – Non si esauriscono le novità per la prossima stagione di
Eccellenza delle Fiamme Oro Rugby. Ai sette nuovi giocatori annunciati
all’inizio della settimana si vanno ad aggiungere altri nomi che vanno a
completare la rosa 2013-2014 della squadra cremisi.
Le prime conferme arrivano dagli “avanti” *Fabio Gentili*, *Gianmarco Duca*e
*Marco Suaria*, l’anno scorso impiegati come esterni e dalla prossima
stagione a pieno titolo nei ranghi del Gruppo sportivo Fiamme Oro in quanto
vincitori del concorso.
Un gradito ritorno è quello di *Luca Martinelli*. Il mediano di mischia che
durante la stagione 2012-2013 ha vestito la maglia delle Zebre in Pro12
indosserà di nuovo la casacca cremisi per rinforzare la linea dei trequarti
delle Fiamme che, anche grazie al suo arrivo, risulta essere una delle più
interessanti dell’Eccellenza.
Anche quest’anno ci sarà un giocatore esterno. La nuova scommessa della
stagione 2013-2014 si chiama *Matteo Gasparini*. Apertura e centro
(all’occorrenza anche estremo) classe 1994, alto 1,90 per 91 kg, cresciuto
nel Casale, ha giocato le ultime stagioni nelle giovanili della Benetton
Treviso, alla quale va il ringraziamento delle Fiamme Oro per aver concesso
all’atleta di fare questa esperienza.
Un ulteriore e sentito grazie da parte di tutta la Società cremisi va a chi
lascia. *Alberto Pellegrinelli*, *Fabrizio Frezza* e *Carlo Cerasoli* sono
tre dei giocatori che saranno restituiti al servizio attivo nella Polizia
di Stato, dopo un corso di formazione. Ai tre ragazzi va il saluto delle
Fiamme Oro Rugby e soprattutto il ringraziamento per aver contribuito tanto
alla crescita della squadra. Non un addio, ma un arrivederci perché Fiamme
lo si resta per sempre.
*Roma, 19 luglio 2013
**
Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*CONFERME, RITORNI, SORPRESE E PARTENZE IN CASA FIAMME*
*Roma* – Non si esauriscono le novità per la prossima stagione di
Eccellenza delle Fiamme Oro Rugby. Ai sette nuovi giocatori annunciati
all’inizio della settimana si vanno ad aggiungere altri nomi che vanno a
completare la rosa 2013-2014 della squadra cremisi.
Le prime conferme arrivano dagli “avanti” *Fabio Gentili*, *Gianmarco Duca*e
*Marco Suaria*, l’anno scorso impiegati come esterni e dalla prossima
stagione a pieno titolo nei ranghi del Gruppo sportivo Fiamme Oro in quanto
vincitori del concorso.
Un gradito ritorno è quello di *Luca Martinelli*. Il mediano di mischia che
durante la stagione 2012-2013 ha vestito la maglia delle Zebre in Pro12
indosserà di nuovo la casacca cremisi per rinforzare la linea dei trequarti
delle Fiamme che, anche grazie al suo arrivo, risulta essere una delle più
interessanti dell’Eccellenza.
Anche quest’anno ci sarà un giocatore esterno. La nuova scommessa della
stagione 2013-2014 si chiama *Matteo Gasparini*. Apertura e centro
(all’occorrenza anche estremo) classe 1994, alto 1,90 per 91 kg, cresciuto
nel Casale, ha giocato le ultime stagioni nelle giovanili della Benetton
Treviso, alla quale va il ringraziamento delle Fiamme Oro per aver concesso
all’atleta di fare questa esperienza.
Un ulteriore e sentito grazie da parte di tutta la Società cremisi va a chi
lascia. *Alberto Pellegrinelli*, *Fabrizio Frezza* e *Carlo Cerasoli* sono
tre dei giocatori che saranno restituiti al servizio attivo nella Polizia
di Stato, dopo un corso di formazione. Ai tre ragazzi va il saluto delle
Fiamme Oro Rugby e soprattutto il ringraziamento per aver contribuito tanto
alla crescita della squadra. Non un addio, ma un arrivederci perché Fiamme
lo si resta per sempre.
*Roma, 19 luglio 2013
**
Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE
Articolo Successivo
[NOTA PER LE REDAZIONI] LUNEDI' 22 LUGLIO IL CALENDARIO HEINEKEN CUP 2013/2014
Redazione