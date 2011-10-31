Loading...

CONSIGLIO FEDERALE A BOLOGNA IL 4/5 NOVEMBRE

31/10/2011

[gallery] Roma – E’ convocata per venerdì 4 e sabato 5 novembre, presso l’Hotel Sheraton di Bologna-Fiera, la riunione del Consiglio federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. All’ordine del giorno lo stato delle sponsorizzazioni federali, il rendiconto del Junior World Championship di giugno 2011 in Veneto, la definizione delle sedi delle partite internazionali delle Nazionali giovanili, una relazione sulle Accademie federali e, sul fronte amministrativo, l’approvazione del bilancio semestrale.
