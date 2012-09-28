Loading...

CONSIGLIO FEDERALE A BOLOGNA IL 5/6 OTTOBRE

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2012

CONSIGLIO FEDERALE A BOLOGNA IL 5/6 OTTOBRE Roma - E’ convocata per il 5 e 6 ottobre a Bologna la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Alfredo Gavazzi. Molteplici i punti all’ordine del giorno dell’assise, alla prima riunione del quadriennio olimpico dopo l’Assemblea Ordinaria Elettiva del 15 settembre. Nel corso dei lavori, per quanto concerne gli adempimenti statutari, si terranno le votazioni per l’elezione dei due Vice-Presidenti – di cui uno con funzioni vicarie – e verrà costituito il Comitato di Presidenza. Verranno inoltre nominati i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e delle Commissioni Federali consultive, esecutive e miste. Sono inoltre all’ordine del giorno la convocazione delle assemblee elettive dei Comitati Regionali e la nomina di un assistente tecnico per la Nazionale Italiana Under 18.
Redazione

Redazione

