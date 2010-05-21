Home Federazione Italiana Rugby Consiglio federale a Padova

Consiglio federale a Padova

di Redazione 21/05/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si riunirà sabato 29 maggio, presso lo Sheraton Hotel Congressi di Padova, il Consiglio Federale della FIR. L’ordine del giorno dell’assise presieduto da Giancarlo Dondi prevede una relazione del massimo dirigente federale in merito allo stato dei lavori di ampliamento dello Stadio Flaminio di Roma e la presentazione al Consiglio del calendario internazionale per il 2012/2019. Come già anticipato dall’International Rugby Board in data 17 maggio, a partire dal 2012 è previsto il ripristino di tournèe estive in Nord America, Asia ed Oceania per le Union europee Tier 1 e la possibilità per le Union Tier 2 di disputare test-match contro le Union Tier 1 nella finestra autunnale. Sempre sul fronte degli impegni internazionali, il Presidente Dondi aggiornerà i colleghi consiglieri in merito alle probabili sedi dei Cariparma Test Match 2010. Il Consiglio nominerà nel corso della riunione il nuovo Team Manager della Squadra Nazionale, che entrerà in carica con effetto immediato e prenderà parte al tour estivo del prossimo mese di giugno in Sudafrica. Si procederà altresì alla nomina a membro effettivo di Sara Pettinelli, prima dei non eletti in quota atleti nelle elezioni federali del settembre 2008, come da art. 27 comma 9 dello Statuto Federale, a seguito delle dimissioni presentate da Carlo Checchinato, nominato in aprile Direttore responsabile del rugby di alto livello. Verrà inoltre discussa la richiesta di sanatoria effettuata dai giocatori oriundi di formazione non italiana. I lavori si chiuderanno con la nomina del nuovo Responsabile Tecnico delle Accademie Federali.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp