CONSIGLIO FEDERALE A PARMA IL 22/23 LUGLIO

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2011

[gallery] CONSIGLIO FEDERALE A PARMA IL 22/23 LUGLIO Roma – E’ convocata per venerdì 22 e 23 luglio a Parma la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. All’ordine del giorno dell’assise una relazione del Presidente federale sull’organizzazione dei Mondiali U20 dello scorso mese di giugno, un aggiornamento sullo stato delle sponsorizzazioni federali e, sul fronte sportivo, la nomina dei tecnici delle Squadre Nazionali dalla “A” all’U17. Il Consiglio definirà inoltre, nell’occasione, la lista dei premiati con gli Ovali d’oro, d’argento e di bronzo per la stagione 2010/2011.
