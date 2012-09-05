CONSIGLIO FEDERALE A ROMA VENERDI' 14 SETTEMBRE
di Redazione
05/09/2012
CONSIGLIO FEDERALE A ROMA VENERDI’ 14 SETTEMBRE Roma – E’ convocata per venerdì 14 settembre alle ore 17.00, presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma, la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. All’ordine del giorno dell’assise, in vista dell’Assemblea Ordinaria Elettiva dell’indomani al Salone d’Onore del CONI, l’ultimo atto del mandato quadriennale con l’approvazione del verbale della riunione del 20 luglio 2012.
