Consiglio federale FIR

di Redazione 29/05/2010

Si è riunito oggi a Padova, presso lo Sheraton Hotel Congressi, il Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. Nomina a Consigliere Federale Sig.na Sara Pettinelli L’assise si è aperta con la nomina a Consigliere di Sara Pettinelli (quota atleti) che subentra a Carlo Checchinato, dimissionario a seguito della nomina a Direttore del rugby di alto livello ratificata lo scorso 9 aprile. Il Presidente federale ed i colleghi consiglieri hanno tributato a Sara Pettinelli, prima donna ad entrare nel governo rugbistico italiano, un caloroso applauso di benvenuto. Relazione Presidente – Stadio Flaminio La riunione è quindi proseguita con la relazione del Presidente sullo stato dei lavori di ampliamento strutturale dello Stadio Flaminio di Roma, con particolare riferimento all’area Hospitality il cui adeguamento – non più procrastinabile - è stato più volte sollecitato a FIR da parte del Comitato 6 Nazioni. E’ stato deciso che, nel caso non venga ufficialmente garantita la sistemazione dell’area Hospitality in tempo per l’RBS 6 Nazioni 2011, FIR prenderà in considerazione suo malgrado il trasferimento del Torneo ad altra sede. Responsabile tecnico Accademie Federali Il Consiglio Federale ha nominato Craig Green nuovo responsabile tecnico delle Accademie Federali. Green entrerà in carica a partire dall’1 agosto 2010. Sanatoria per giocatori eletti nella Nazionale “A”/Nazionale 7s Il Consiglio Federale, confermando la correttezza e la legittimità di quanto sinora deliberato in materia di formazione italiana, ha preso in esame il caso dei giocatori considerati per le norme vigenti di formazione non italiana che, godendo della doppia eleggibilità, abbiano optato in passato per l’eleggibilità italiana secondo le regole IRB. Il Consiglio ha stabilito in via di sanatoria irripetibile di equiparare ai giocatori di formazione italiana quegli atleti che al 30 giugno 2009 (a partire da tale data il numero minimo di caps internazionali necessari per ottenere l’equiparazione, per i giocatori della Nazionale Maggiore, ai fini della regola ordinaria è passata da uno a dieci caps) abbiano vestito la maglia dell’Italia “A” o dell’Italia Seven in occasioni di incontri ufficiali IRB. Manager Squadra Nazionale Il Consiglio, a seguito delle dimissioni di Carlo Checchinato dal ruolo di Manager della Squadra Nazionale, ha ratificato la nomina a nuovo Manager di Luigi Troiani, estremo dell’Italia tra il 1985 ed il 1995, 47 caps al proprio attivo, già direttore tecnico dell’Aquila Rugby. L’incarico è stato conferito a Troiani sino alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”.

